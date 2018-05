Fußball-Landesliga Das Ende einer schönen Serie

Ebersbach / Von Markus Munz

Den sechsten Sieg in Serie haben die Ebersbacher verpasst, über die Punkteteilung sind sie dennoch nicht völlig traurig. „Wir wollten eigentlich näher an Waldstetten heranrücken, aber wenn man zwei Mal im Rückstand liegt, muss man mit einem Punkt leben können“, ordnete Torhüter Timo Schurr das Resultat richtig ein. Das erste Gegentor empfand er als „sehr unglücklich“, das zweite fiel nach einem Standard. „Trotzdem gewinnen wir das Spiel, wenn wir unsere Chancen besser reinmachen“, sagt Schurr.

Der Keeper und seine Vorderleute leiteten mit einem Eckball-Geschenk die Gästeführung in der 13. Minute ein. Bei der Hereingabe von Mahdenhager Woldezion verließ sich einer auf den anderen und der Ball trudelte am kurzen Pfosten über die Linie, ohne dass ein Weilimdorfer überhaupt in der Nähe war. Nach dem Rückstand wurde der SV Ebersbach vor 150 Zuschauern druckvoller, ihre Führung nahmen die Gäste aber mit in die Kabine.

Am Ende eines deutlich turbulenteren zweiten Durchgangs nahm der TSV Weilimdorf, der in der Tabelle noch nicht gesichert ist, ein nicht unverdientes Remis mit auf die Heimreise. Kurz nach Wiederbeginn hatte Lars Grünenwald die bis dahin beste Ausgleichschance, sein Heber flog aber knapp am Tor vorbei. Den Ausgleich schoss Caglar Celiktas nur vier Minuten nach seiner Einwechslung. Der Stürmer versenkte in zentraler Position eine Flanke von Fabian Abramowitz per Kopf zum 1:1 (67.). Der SV Ebersbach spielte weiter nach vorne, in Führung ging aber wiederum der TSV Weilimdorf. Der aufgerückte Kapitän Günay Cömert köpfte nach einer Standardsituation ein (75.). Die Antwort der Gastgeber folgte umgehend, Lars Grünenwald jagte nur eine Minute später einen Nachschuss von der Strafraumgrenze genau in den Torwinkel.

In der Schlussphase lockerte SVE-Trainer Dinko Radojevic die Defensive und wollte unbedingt den Sieg. Weilimdorf blieb bei Kontern gefährlich, der eingewechselte Tamer Fara traf bei einem Alleingang den Pfosten (81.). Celiktas erlief danach einen Fehlpass, schoss aber am Tor vorbei. In der Nachspielzeit verpasste der ebenfalls in die Partie gekommene Niklas Kalafatis nur knapp eine scharfe Hereingabe von Jozef Kqiraj. „Wir sind enttäuscht, denn wir hatten genügend Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden“, erklärte Radojevic.

SV Ebersbach: Schurr – Kqiraj, Ivezic, Strohmaier, Klement, Tomas (63. Celiktas), Grünenwald, Abramowitz, Schmidt (90. Kalafatis), Parrinello, Froschauer (76. Nicastro).