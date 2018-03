Kreisliga A 3 Clevere Gäste nutzen Fehler eiskalt

swp

Albershausen – Eschenbach 1:1

(js). In der ersten Viertelstunde spielte nur der TSGV, verpasste es aber, aus seinen Torchancen Kapital zu schlagen. Die restlichen 30 Minuten bis zur Halbzeit waren geprägt von vielen Zweikämpfen. Die Eschenbacher kamen wacher aus der Kabine und gingen in der 59. Spielminute durch Moubinou Saliou in Führung, die Max Renn keine zwei Minuten später egalisierte. In der hektischen Schlussphase gab es noch Chancen auf beiden Seiten.

Rechbergh. – Geislingen II 0:3

(eg). Das Gästeteam hatte einige Bezirksligaspieler auf dem Platz und zeigte sich von Beginn an als die homogenere Mannschaft. Aus einer sicheren Abwehr heraus waren die Geislinger stets gefährlich und stellten die FC-Abwehr vor große Probleme. Rechberghausen zeigte dagegen in allen Mannschaftsteilen ungewohnte Schwächen. Das nutzten die cleveren Gäste in der zweiten Hälfte konsequent aus. Durch einen Doppelpack in der 60. und 80. Minute schoss Bezirksliga-Spieler Yasin Ceküc die Geislinger auf die Siegerstraße. Zwischen diesen beiden Treffern legte Hadmir Krasniqi in Minute 72 den zweiten Geislinger Treffer zum verdienten Auswärtssieg nach.

KSG Eislingen – Wendl. II 3:2

Durch einen mühsamen Pflichtsieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten hat sich die KSG ein wenig aus dem Tabellenkeller abgesetzt. Die Gastgeber gingen schon in der ersten Minute durch ein Eigentor von Sven Schillinger in Führung. Die brachte aber keine Sicherheit ins Spiel, nach einer Viertelstunde glich Yannick Frick aus. Petrit Osaj (30.) traf zur Eislinger Pausenführung, die Mergim Vllasaliu zwei Minuten nach Wiederbgeinn ausbaute. Vier Minuten später begann nach Daniel Sucks Anschlusstreffer das Zittern erneut.