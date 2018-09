Fußball Bottas Verletzung ist Thema Nummer eins

Göppingen / Markus Munz

Mit der identischen Bilanz von zehn Punkten aus sieben Spielen gehen Göppingen und Freiberg ins Oberliga-Duell.

Während der Sportverein sich mit Platz neun im erhofften Bereich bewegt, würden die Gäste vom SGV Freiberg in der Tabelle gerne weiter oben mitspielen. Abseits des Sportlichen war in Göppingen im Vorfeld der Partie, von der es bereits am 3. Oktober eine Neuauflage im WFV-Pokal an gleicher Stelle geben wird, der Kreuzbandriss von Domenico Botta das beherrschende Thema.

„Verletzungen gehören dazu, leider hat es wieder mich getroffen“, erklärt der 30-Jährige. Der langfristige Ausfall des gesetzten Stürmers ist ein Rückschlag für den Sportverein wie auch für ihn selbst. Erst Anfang 2017 hatte es den Torjäger böse erwischt. Im Verlauf der letzten Rückrunde kämpfte er sich zurück und war aktuell in guter Verfassung. Nun riss beim Spiel in Backnang, wo Botta bei der 1:3-Niederlage noch für den Sportverein getroffen hat, das vordere Kreuzband im anderen Knie. „Ich habe auf dem Platz sofort nach der Aktion gespürt, was passiert ist“, berichtet der Stellvertreter von Kapitän Oliver Stierle, „für mich als Vollblut-Fußballer ist das schwer zu verdauen, aber es gibt viel Schlimmeres im Leben, wenn man nicht gerade mit geschlossenen Augen durch die Welt geht.“ Wichtig ist dem dreifachen Familienvater, den in den nächsten zwei Wochen eine Operation erwartet, dass er fit genug wird, um für seine Familie da sein zu können. Auch für das Verständnis seines Arbeitgebers, einem Anbieter von Softwarelösungen in Göppingen, ist Botta dankbar. „Die Kollegen haben mir mit einem Foto schon gute Genesung gewünscht. Ich danke auch dem Verein und allen, die sich nach der Diagnose bei mir gemeldet haben“, sagt Botta. Die anschließende Reha wird er bei den Sportvereins-Physiotherapeuten Carina Fuchs und Tobias Köthe, „die einen Super-Job machen“, so Botta, absolvieren. Während Trainer Gianni Coveli nun überlegen muss, wie er den sportlichen Verlust von Botta zu kompensieren versucht, verspricht der Angreifer bereits, „dass ich zurückkommen werde. Ohne Druck, aber gewissenhaft und mit einem klaren Ziel.“

Bis dahin wird Botta, der seit 2014 beim Sportverein ist und im März bis 2020 verlängert hat, außerhalb des Platzes seinen Beitrag für die Mannschaftskollegen leisten. „Wir haben uns zusammen mit dem Trainerteam vor der Saison vorgenommen, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.“ Dieses Ziel werde trotz seiner Verletzung genau so weiter verfolgt.