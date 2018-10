Fußball Bitterer Tag für Bad Boll in Stuttgart

Stuttgart / Adolf Schöllkopf

Mit einer bitteren 1:6-Niederlage nach einem 0:2-Pausenrückstand im Gepäck musste der TSV Bad Boll den Heimweg aus der Landeshauptstadt antreten. Der Rückenwind aus dem ersten Pflichtspielsieg der Vorwoche zuhause gegen Bonlanden sowie die taktische Marschroute von TSV-Trainer Manuel Doll, der auf Falzone (Fuß-Operation) und Hansjörg Aust (Gelb-rot-Sperre) aus der letzten Anfangsformation verzichten musste, war bereits nach elf Minuten gegen den spielstarken Gastgeber passé.

Der stark defensiv auftretende Gast musste vor 150 Zuschauern nach Vorarbeit von Bosnjak durch Petruso den frühen 0:1-Rückstand hinnehmen. Nur eine Minute später eroberte Pradler im Stuttgarter Spielaufbau den Ball und legte diesen quer auf Matthias Aust, der frei vor dem Tor knapp verzog und damit den schnellen Ausgleich liegen ließ. Stuttgart machte es besser. Nach 18 Minuten tauchte Hörger aus abseitsverdächtiger Position allein vor Bolls Torhüter Lache auf und erhöhte auf 2:0. Fünf Minuten später hatte Damati eine gute Chance zum Anschluss, der Youngster setzte den Ball aber aus acht Metern übers Tor. In der 28. Minute schnappte die Stuttgarter Abseitsfalle nicht zu, Pradler gewann das Laufduell, Torhüter Özcan verhinderte jedoch mit einer Glanzparade beim platzierten Schuss erneut den Anschlusstreffer. Im Gegenzug blieb Bad Bolls Torhüter Lache im Eins-gegen-Eins mit einem herrlichen Reflex Sieger gegen Petruso.

Gast zunächst am Drücker

Nach der Pause war zunächst wieder der Gast am Drücker. Hartmann setzte Sebastian Aust in Szene, der Torhüter Özcan umspielte, aber den Schuss des Bad Bollers aufs leere Tor klärte schließlich ein Stuttgarter Akteuer per Grätsche auf der Torlinie. Drei Minuten später machte Petruso mit einem direkt ver­wandelten Freistoß aus 20 Metern über den Innenpfosten zum 3:0 ­alles klar. Der in der 55. Minute ­folgende, sehenswerte An­schlusstreffer durch Sebastian Aust aus 20 Metern änderte daran nichts mehr.

Mit einem Doppelschlag in der 63. und 64. Minute durch Akcan und Hörger erhöhte der Gastgeber sogar auf 5:1. Bad Boll versuchte weiterhin alles und kam zu einer weiteren sehr guten ­Möglichkeit durch Kapitän Hartmann. Dieser verzog alleine vor Torhüter Özcan knapp neben das Tor. In der 79. Minute stelle Stuttgart durch Demir den 6:1-Endstand her. Adolf Schöllkopf

TSV Bad Boll: Lache – Persch (75. Maticevic), Kivotidis, Ammon (68. Rapp), Jux, Sebastian Aust (65. Sat), Hartmann, Matthias Aust, Martorelli (72. Traballano), Pradler, Damanti.