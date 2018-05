Fußball Besondere Spannung in der Kreisliga A

Kreis Göppingen / Pr.

Das Rennen in der Bezirksliga Neckar/Fils ist praktisch gelaufen. Als Meister und Wiederaufsteiger in die Landesliga steht der SC Geislingen (72 Punkte) seit einiger Zeit fest. Zweiter wird am Ende der TSV Oberensingen sein, der 58 Punkte gesammelt hat, während der FC Donzdorf mit derzeit 51 nicht mehr in die Relegation kommen kann.

Ganz eng ist es in der Kreisliga A, Staffel 3. Das Feld wird angeführt vom FC Rechberghausen mit 64 und der TSG Salach mit 63 Punkten. Diese beiden Vereine stehen sich am Sonntag in Salach gegenüber. Falls es dort einen Sieger gibt, hat dieser dann zwei Spieltage vor Schluss die besten Karten auf die Meisterschaft. Rechberghausen spielt noch gegen Eschenbach und in Ottenbach, Salach muss nach Dürnau und erwartet zum Schluss den Tabellendritten Albershausen.

In der Kreisliga B 7 ist dem TSV Ebersbach (63 Punkte) der Titel nur noch theoretisch zu nehmen. Dagegen gibt es um den Relegationsplatz noch einen Dreikampf zwischen TV Eybach (58), FTSV Kuchen II (57) und JC Donzdorf (55).

Längst gefallen sind die Würfel in der Kreisliga B 8. Meister ist der Syrische Sport- und Kulturverein Göppingen (65), in die Relegation geht Frisch Auf Göppingen (57).

Eng sieht es auf den ersten Blick in der Kreisliga B 9 aus, denn FC Donzdorf II und ASV Eislingen stehen mit jeweils 56 Punkten an der Spitze. Allerdings spielt Donzdorf nur noch einmal, während der ASV noch drei Gelegenheiten zum Punkten hat. Pr.