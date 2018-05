Bad Boll Beim TSV Bad Boll geht die Angst um

Bad Boll / Markus Munz

Der abstiegsbedrohte Gastgeber leistet gegen Ebersbach wenig Widerstand und ist weiter in großer Abstiegsgefahr.

Der SV Ebersbach hat mit seinem 3:1 (1:1)-Auswärtssieg im Landesliga-Derby die Abstiegsnöte des TSV Bad Boll weiter vergrößert. Den Ebersbachern genügte eine durchschnittliche Leistung, um ihr Pensum routiniert abzuspulen und durch Tore von Caglar Celiktas (15.), Jannik Froschauer (51.) und einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit von Geburtstagskind Nick Strohmaier die Punkte aus Bad Boll mitzunehmen.

Die Gastgeber setzten vor 250 Zuschauern ihre Talfahrt mit dem siebten sieglosen Spiel in Folge fort und und müssen in dieser Verfassung an den letzten zwei Spieltagen gewaltig um den Klassenerhalt zittern. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Bad Bolls Torhüter Marc Scherrenbacher gesorgt, der in der 26. Minute einen Handelfmeter verwandelte. „Wir haben im Training darüber gesprochen, dass ich es probiere“, erklärte der 37-jährige, „als Kapitän wollte ich auch ein Zeichen setzen und vorangehen. Schade, dass wir letztlich nichts daraus gemacht haben.“ Dem scheidenden Torhüter droht am letzten Spieltag ein Herzschlagfinale gegen seinen neuen Klub TSGV Waldstetten: „Je weniger Spiele es noch sind, desto größer wird natürlich die Angst. Nach fünf Jahren will man nicht so gehen. Wir nutzen heute wieder klare Chancen nicht, unsere Offensivkräfte fehlen uns brutal.“

Beim Tabellendritten steuerte das Sturmduo jeweils einen Treffer bei, der Abstiegskandidat mühte sich wie schon die ganze Saison vergeblich um Torgefahr. Hansjörg Aust (4.) und Marc Djorovic (74.) ließen die beiden besten Gelegenheiten ungenutzt. Dabei stand beim SV Ebersbach nach dem Ausfall beider Torhüter Feldspieler Matej Bogdanovic im Kasten. Der Ersatz vom Ersatz musste letztlich kaum ernsthaft eingreifen. „Wir haben schlecht angefangen und viele Bälle in der Mitte verloren“, befand der Routinier im Tor, der nach dem Sieg von seinen Mitspielern gefeiert wurde, „in der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir den vielen Ebersbacher Zuschauern, die hierher gefahren sind, etwas mehr zeigen wollen.“ Bogdanovic habe seine Sache gut gemacht, lobte Trainer Dinko Radojevic, der den Sieg auf Grund der zweiten Halbzeit als verdient verbuchte: „Davor war es ein bisschen zu wenig von uns.“

Gegenüber Benjamin Geiger ärgerte sich nicht nur darüber, dass der Aushilfstorhüter von seiner Elf nicht ernsthaft gefordert wurde, sondern auch über das Defensivverhalten beim Gegentor zum 1:2, als Jannik Froschauer nach einer Standardsituation den Ball im Strafraum in Ruhe annehmen konnte. „Es war zu erwarten, dass Ebersbach mehr Spielanteile haben würde, trotzdem wäre wenigstens ein Punkt für uns drin gewesen“, haderte der Bad Boller Coach, dessen letztes Aufgebot im zweiten Durchgang aber nicht mehr den Glauben ausstrahlte, sich erfolgreich gegen den Abstieg aus der Landesliga stemmen zu können.

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Philipp, Ayyildiz (81. Geiger), Rapp, Hartmann, Maticevic, Persch (78. Augst), Falzone, H. Aust, Hartig (68. Sat), Djorovic.

SV Ebersbach: Bogdanovic – Kqiraj, Ivezic, Strohmaier, Nicastro, Ujupaj (60. Kalafatis), Abramowitz, Grünenwald, Tomas (71. Roos), Celiktas, Froschauer (83. Sahinovic).