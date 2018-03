Fußball Bad Bolls Heimbilanz mager

Kreis Göppingen / Markus Munz

Während die Landesliga-Partie von Tabellenführer FC Heiningen heute in Blaustein bereits gestern wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, ist beim TSV Bad Boll die 1:4-Niederlage vom Derby aufgearbeitet. „Wir konnten Heiningen nur in der ersten Halbzeit von unserem Tor fernhalten, in der zweiten haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht, die der Gegner zu Toren genutzt hat“, hakt Bad Bolls Trainer Benjamin Geiger das „Bonus-Spiel“ ab und richtet den Blick auf die anstehenden Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt gegen Teams der eigenen Kragenweite.

Die nächsten Gegner bis Ostern heißen für die Boller dann TSV Buch, FV Nürtingen, FC Bargau und TSV Weilimdorf. „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit mit vier direkten Konkurrenten“, erklärt Übungsleiter Geiger vor dem Heimspiel am morgigen Sonntag um 15 Uhr gegen Buch. Gerade zuhause tat sich der TSV Bad Boll in der Vorrunde schwer und fuhr nur zwei Heimsiege in sieben Spielen ein. Das soll und muss im neuen Kalenderjahr besser werden. Nicht mithelfen kann erneut Daniel Zuljevic, dessen Rückkehr sich weiter verzögert, genau wie die Spielberechtigung für Michael Hartig. Mit dem Youngster vom TSV Weilheim kann Geiger erst ab 12. April planen.

Ein 18-Jähriger schnupperte am letzten Wochenende beim SV Ebersbach zum ersten Mal Landesliga-Luft. Zinedin Sahinovic aus der eigenen A-Jugend wurde von Trainer Dinko Radojevic beim 5:3-Sieg in Bargau in der Schlussviertelstunde eingewechselt. „Wir haben ihn in der Winterpause in den Landesliga-Kader hochgezogen“, berichtet Radojevic, der auch Moritz Roos, der Ende März 19 Jahre alt wird, immer wieder an die Landesliga ­heranführt. Im Tor erhielt in Bargau Max Piegsa, ebenfalls erst 18, eine Bewährungschance, weil Stammkeeper Timo Schurr beruflich bedingt nicht trainieren konnte.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der SV Ebersbach den TSV Weilimdorf. Die letzten beiden torreichen Spiele – 3:3 und 5:3 – lösen beim Coach gemischte Gefühle aus. „Waldstetten hatten wir mit zehn Mann am Rand einer Niederlage, auf die Leistung konnten wir stolz sein. In Bargau haben wir das Spiel beherrscht, aber bei eigener Führung waren wir in manchen Situationen gegen den Ball zu lässig. Das müssen wir in den nächsten Spielen unbedingt besser machen“, spricht Radojevic das Defensivverhalten seiner Mannschaft an. Denn auf den SV Ebersbach warten in den nächsten vier Wochen inklusive Nachholspielen und WFV-Pokal insgesamt sieben Partien. „Da können wir nicht in jedem Spiel zwei oder drei Gegentore zulassen“, weiß Radojevic.