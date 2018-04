Fußball-Landesliga Bad Boller Pleite im Sechs-Punkte-Spiel

Bad Boll / Adolf Schöllkopf

Der TSV Bad Boll erwischte im Abstiegsduell gegen die SG Bettringen einen rabenschwarzen Tag und verlor nach schwacher Leistung mit 0:3.

Der bislang auf fremden Plätzen sieglose und stark abstiegsgefährdete Gast aus Bettringen machte dem Gastgeber von Anfang an das Leben schwer. Die Bettringer standen kompakt und nutzten in der ersten Hälfte die sich bietenden Chancen und stellten so bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg.

Bad Boll hingegen fand kein Mittel gegen die Bettringer Defensive, so blieben auch die Möglichkeiten Mangelware. Die ersten 30 Minuten passierte auf beiden Seiten nicht viel, in der 15. Minute setzte Damanti auf Bad Boller Seite einen Schuss nach Hummel-Vorlage über das Tor.

Bettringen kam zum ersten Mal nach 30 Minuten gefährlich vor das Bad Boller Tor, Adam traf aber in aussichtsreicher Position den Ball nicht voll, so konnte Scherrenbacher im Bad Boller Tor klären. Dann fiel die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste durch einen Doppelschlag in der 38. und 42. Minute: Zunächst steckte Bettringen nach schneller Überbrückung des Mittelfeldes den Ball perfekt in die Schnittstelle der Bad Boller Viererkette, Eckl war auf und davon und schob überlegt alleine vor Torhüter Scherrenbacher zum 0:1 ins Toreck. Vier Minuten später war Rusche über die rechte Seite durch, sein satter Schuss klatschte an den Bad Boller Pfosten, den Abpraller nutzte wieder Eckl aus kurzer Distanz zum 0:2. In der 45. Minute hätte Bad Boll fast den Anschlusstreffer erzielt, doch Hummel fand alleine aus halbrechter Position in Torhüter Vaas seinen Meister.

Nach dem Pausenpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters Phillip Salver sahen die Zuschauer nahezu das gleiche Bild. Bad Boll hatte mehr Spielanteile, ohne bei den tropischen Temperaturen gefährlich vor das Bettringer Tor zu kommen. Die beste, aber auch fast die einzige Chance im zweiten Durchgang hatte der eingewechselte Sat nach einer Flanke von Hansjörg Aust in zentraler Position aus zehn Metern per Direktabnahme. Torhüter Vaas klärte den nicht voll getroffenen Ball im Nachfassen.

Bettringen sollte sein Tor sauber halten und setzte sogar noch ein Ausrufezeichen in der Offensive. In der 85. Minute war Härter nach einem Bettringer Angriff über die rechte Seite und anschließender Flanke am langen Bad Boller Pfosten per Kopf zum 0:3-Endstand erfolgreich. Adolf Schöllkopf

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Philipp, Kivotidis (79. Rapp), Hartmann, Djorovic, Persch (60. Sat), Sebastian Aust (73. Maticevic), Hansjörg Aust, Falzone, Damanti, Hummel (60. Zuljevic).