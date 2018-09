Landesliga Bad Boll will den ersten Heimsieg

Kreis Göppingen / Andreas Böhringer

In der Fußball-Landesliga strebt der TSV Bad Boll im Heimspiel gegen Buch am Sonntag (15 Uhr) den ersten Saisonsieg an. Eine Stunde später empfängt der SV Ebersbach den TSV Neu-Ulm.

Der TSV Bad Boll, 2017/18 lange im Abstiegskampf, konnte sich bis dato nicht von diesen Tabellenregionen entfernen und ist Schlusslicht (ein Punkt). „Wir stehen nicht zu Unrecht da“, sagt Fabian Ammon. „Wir wurden zwar nicht hergespielt, aber es läuft nicht rund und dazu kamen noch individuelle Fehler“, ergänzt der 32-Jährige, der als spielender Co-Trainer neu beim TSV ist und am Sonntag sein Punktspiel-Debüt feiert, nachdem er aufgrund eines Platzverweises im WFV-Pokal mehrere Wochen gesperrt war. „Wir haben uns die Situation natürlich anders vorgestellt“, fährt Ammon fort und führt Erklärungen für die magere Ausbeute an: „Urlauber, Verletzte, Sperren – durch verschiedene Umstände haben sieben, acht potentielle Stammkräfte gefehlt. Das können wir nicht kompensieren.“

Gegen Buch steht der Innenverteidiger zur Verfügung und will mit seiner Erfahrung helfen. „Ich bin alt genug und gehe mit Druck locker um, aber Wunder kann ich auch keine vollbringen. Ich bin fit und freue mich jetzt, dass es für mich los geht“, erklärt der Rechtsfuß und gibt ein klares Ziel aus: „Der erste Dreier ist fällig, da ist der Gegner egal.“ Mit dem neuen Übungsleiter Manuel Doll und dem Urgestein Matthias Seidl bildet Ammon das Trainer-Team. „Wir drei harmonieren prima“, lobt Ammon die Zusammenarbeit zwischen den drei Lehrern. Er selbst unterrichtet an einer Werkrealschule in Schelklingen und wohnt mit seiner Ehefrau in Blaubeuren, von wo er zuletzt ins Eybacher Tal fuhr, bevor er in den Erlengarten kam. „Ich wusste definitiv, dass ich auf die Trainer-Schiene gehen wollte. Es gab mit Geislingen Gespräche, dann hat sich Manu gemeldet“, erläutert er die Hintergründe, wobei die Verbundenheit mit dem SC fortbesteht: „Es fiel mir schwer, Geislingen zu verlassen, insbesondere nach dem Aufstieg. Der Kontakt ist nicht abgebrochen und wird weiterbestehen.“

Mit Manuel Doll spielte Ammon beim Sportverein Göppingen zusammen, außerdem studierte das Duo gemeinsam. „Diese Gelegenheit in Boll wollte ich ergreifen", äußert sich Ammon, der nächstes Jahr den Trainerschein machen möchte. Bis dahin kann er sich von seinem Chef einiges abschauen: „Manu macht es echt gut. Er bereitet die Mannschaft top vor und ist als Boller mit Herzblut dabei." Deshalb müsse man trotz des Tabellenstands keine Panik aufkommen lassen, „sondern ruhig und kontinuierlich weiterarbeiten und nur auf uns schauen."