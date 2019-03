Einen guten Start in die Landesliga-Rückserie erwischten die Kreisvertreter SV Ebersbach (3:1 in Echterdingen) und TSV Bad Boll, dem in Waldstetten in der Nachspielzeit das 1:1 glückte. „Für uns war das ein gefühlter Sieg und gut für die Stimmung“, blickt Manuel Doll auf das Remis beim Klub von Bruder Mirko Doll. „Läuferisch und kämpferisch war das überragend und zeigt, dass die Mannschaft den Abstiegskampf angenommen hat“, lobt Doll seine Schützlinge, die am morgigen Sonntag um 15 Uhr auf ein weiteres Spitzenteam treffen.

„Viele bei uns haben eine Geislinger Vergangenheit, es gibt Freundschaften und man kennt sich. Von daher ist es natürlich ein besonderes Spiel“, ergänzt der TSV-Übungsleiter, der den SC Geislingen beim Rückrunden- Auftakt beobachtete und die Suvalic-Truppe nicht nur mit Blick auf das Klassement in der Favoritenrolle sieht: „Sie sind kein typischer Aufsteiger, sondern haben einen Kader, der für die Top drei oder vier reichen sollte. Deshalb kommt das Abschneiden für mich nicht überraschend.“ Doch trotz der Qualitäten des Teams aus dem Eybacher Tal rechnet sich Doll etwas aus, denn der 33-Jährige kann personell nunmehr aus dem Vollen schöpfen, nachdem sich die Elf in der Vorrunde regelmäßig von selbst aufstellte. „Man merkt das natürlich auch im Training, da herrscht jetzt ein ganz anderer Konkurrenzkampf.“

Dazu tragen auch die Winter-Neuzugänge bei, die auf dem besten Weg zu sofortigen Verstärkungen sind. Den 21-jährigen Innenverteidiger Damir Topolovec bezeichnet Doll als „Glücksgriff, er ist schnell und zweikampfstark und nicht mehr wegzudenken.“ Alessandro Nicastro merkte man die fehlende Spielpraxis an, außerdem hatte der 24-Jährige noch körperlichen Nachholbedarf, doch seine individuellen Qualitäten stehen außer Frage, so Doll, „Ale kann führen und bringt uns in allen Bereichen weiter.“ In Waldstetten standen beide in der Startformation, Offensivakteur Atif Duman (20) wurde eingewechselt und leistete die Vorarbeit zum Ausgleich: „Er hat in der Jugend eine gute Ausbildung genossen, im Aktiven-Bereich muss er noch reinfinden.“ Zum Derby kommen außerdem der verletzte Devid Philipp („Er kann voraussichtlich spielen“) sowie das gelb-rot-gesperrte Trio Sebastian Aust, Ana Kivotidis und Pascal Hartmann zurück. „Dann haben wir richtig Qualität auf der Bank und können auch während der Partie nachlegen“, freut sich Doll über viele Variationsmöglichkeiten. Mit dem Vorbereitungsverlauf zeigte sich der frühere Torhüter aufgrund der „extrem hohen Trainingsbeteiligung“ sehr zufrieden und legte auf Übungsformen im letzten Angriffsdrittel großen Wert, nachdem er die Chancenverwertung als Manko ausgemacht hatte: „Wir wollen konsequenter den Abschluss suchen und beispielsweise öfters aus der zweiten Reihe schießen.“

An der Tabellenspitze hat sich Primus TSG Hofherrnweiler mit dem 1:0-Sieg gegen Verfolger N.A.F.I. Stuttgart ein Polster von fünf Zählern erarbeitet, das sich die TSG nicht mehr nehmen lassen wird, ist Doll überzeugt: „Die haben einen unfassbaren Kader und werden vollends durchmarschieren.“

Auf den Relegationsplatz können sich viele Klubs Hoffnungen machen, auch der SV Ebersbach und der TSGV Waldstetten, die sich ebenfalls am Sonntag gegenüberstehen. „Aus familiärer Sicht hoffe ich auf Waldstetten“, sagt Doll mit einem Lachen und drückt dem Bruder die Daumen, hat aber gleichfalls die Radojevic-Elf auf dem Zettel: „Falls Ebersbach gewinnt, traue ich ihnen eine Siegesserie zu. Die Qualität dazu haben sie und dann ist der zweite Rang drin.“ Andreas Böhringer