Fußball-Landesliga Bad Boll hofft auf einen Derby-Sieg

Kreis Göppingen / Markus Munz

Ein Zweikampf um die Meisterschaft und fünf Mannschaften im Abstiegskampf, die nur drei Punkte zwischen Rettung und Abgrund auseinander liegen: In der Fußball-Landesliga kündigt sich drei Spieltage vor Schluss ein spannendes Saisonfinale an.

Mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt steckt der TSV Bad Boll, der nach sechs Spielen ohne Sieg im Derby gegen den SV Ebersbach heute um 17.30 Uhr auf ein Ende der Negativserie hofft. Nach nur drei von 18 möglichen Punkten und den jüngsten Lebenszeichen von Konkurrent Köngen hat der TSV Bad Boll bei nur drei Direktabsteigern den Abgrund wieder unmittelbar vor Augen. „Wir müssen auf uns schauen und selbst gegen Ebersbach gewinnen“, erklärt Trainer Benjamin Geiger vor dem Derby.

Das nicht einfache Restprogramm mit einem Auswärtsspiel in Hofherrnweiler und einem möglichen Showdown gegen Meisterschaftskandidat Waldstetten am letzten Spieltag interessiert den 38-Jährigen im Moment nicht. „Wir tun uns meist leichter gegen Mannschaften, die mitspielen. Aber die Gegner sind derzeit nicht meine größte Sorge, sondern unsere vielen Verletzten und Urlauber“, klagt Geiger, der sich beim TSV Bad Boll unbedingt mit dem Klassenerhalt in Richtung Weilheim verabschieden will. Anastasios Kivotidis und Devid Philipp sind angeschlagen, ihr Einsatz ist fraglich. Sicher fehlen werden Sebastian Aust, Felix Hummel, Gerson Damanti und Manuel Augst. Für deren Urlaubsplanung kann Geiger in dieser wichtigen Saisonphase kein Verständnis aufbringen. „Das habe ich in der Form in der Landesliga noch nicht erlebt“, ärgert sich der Coach, „wir pfeifen deshalb personell aus dem letzten Loch, aber ich vertraue den Spielern, die da sind, sie müssen es nun richten.“ Gegner SV Ebersbach trägt durch die jüngste 0:2-Niederlage gegen Köngen auch eine Mitschuld daran, dass dem TSV Bad Boll das Wasser bis zum Hals steht. „Wir sind enttäuscht, dass wir letztlich nicht mehr an die Top zwei herangekommen sind, jetzt wollen wir den dritten Platz sichern“, sagt Trainer Dinko Radojevic. Der ist seiner Truppe kaum noch zu nehmen, die Ebersbacher können im Derby befreit aufspielen. Fehlen werden Vincenzo Parrinello (Zerrung) und Stefano Magno, der sich unter der Woche im Training das Schlüsselbein gebrochen hat. Stammkeeper Timo Schurr ist gesperrt und sein Vertreter Max Piegsa ausgerechnet jetzt auf Abi-Ausfahrt. Radojevic ließ unter der Woche noch offen, wer im Derby das SVE-Tor hüten wird. Ungeachtet der Ausfälle auf beiden Seiten „ist uns Ebersbach von der individuellen Qualität her überlegen“, erklärt Benjamin Geiger, „aber wir wollen ihnen Paroli bieten. Man muss auf dem Platz merken, dass es für uns noch um etwas geht, dann kann Mentalität die Qualität schlagen.“

Im Meisterschaftsrennen haben die beiden Anwärter heute Auswärtsspiele zu bestreiten. Der FC Heiningen ist ab 15.30 Uhr in Weilheim gefordert, der TSGV Waldstetten ab 17 Uhr in Frickenhausen. Beim FC Heiningen hat Andre Kriks seinen Vertrag verlängert. Markus Munz