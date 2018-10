Fußball Bad Boll geht mutig ins Spiel

Kreis Göppingen / Markus Munz

Den nächsten Anlauf aus dem Tabellenkeller nimmt Fußball-Landesligist TSV Bad Boll am Sonntag um 15 Uhr. Im Heimspiel gegen die TSV Oberensingen soll der zweite Saisonsieg her.

Der Aufsteiger steht auf Platz fünf und verfügt über einen prominent besetzten Kader, unter anderem mit Dauerbrenner Ferdi Er, dem früheren Göppinger Philip Kühnert oder dem Führenden in der Torschützenliste, Fatih Özkahraman. Er hat schon zwölf Saisontore erzielt, der TSV Bad Boll bringt es insgesamt nur auf elf Treffer. „Oberensingen ist aktuell zwar nicht unsere Kragenweite, aber wir sehen durchaus unsere Chance und nehmen uns vor, mutig in die Partie zu gehen“, verspricht Bad Bolls Coach Manuel Doll. Nach einer 1:6-Klatsche, wie sie der TSV Bad Boll vor Wochenfrist bei NAFI Stuttgart kassierte, verfallen andere Trainer gerne in Aktionismus und ziehen härtere Saiten auf. Nicht so Doll. „Ein Straftraining ist für uns im Trainerteam nicht der richtige Ansatz, denn unsere Vorgaben werden von der Mannschaft im Spiel umgesetzt“, erklärt der 33-Jährige, „bei NAFI laufen wir drei, vier Mal alleine auf das Tor zu, machen aber die Treffer nicht. Für Außenstehende hört es sich vielleicht komisch an, aber unsere Leistung war dort insgesamt nicht besser oder schlechter als die Woche zuvor beim Sieg gegen Bonlanden.“

In fast allen Partien sieht Doll seine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem Gegner. Sie produziert aber vorne wie hinten zu viele individuelle Fehler, bringt Führungen nicht ins Ziel und sammelt lediglich Komplimente vom Gegner anstatt Punkten. „Ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken und sage nicht, nach einem Sieg ist alles gut und nach einer Niederalge schlecht. Wir sind unterm Strich immer nah dran, aber es fehlt halt auch immer ein Stück.“ Doll führt dies in erster Linie auf die Personalsituation zurück. Andauernde Sperren und Verletzungen sorgen dafür, dass die Trainingsbeteiligung leidet und der Trainer in dieser Saison noch nie dieselbe Elf aufs Feld schicken konnte. „Noch nicht mal dieselbe Viererkette“, hadert Doll. Viele Spieler laufen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte auf oder müssen auf anderen Positionen ran. Die Neuzugänge aus unteren Ligen müssen zu früh Verantwortung übernehmen, obwohl sie sich noch nicht an die Landes­liga gewöhnt haben. „All das führt dazu, dass es für uns nur ein Ziel geben kann, nämlich Überlebenskampf“, stellt sich Doll auf einen längeren Aufenthalt im Keller ein, „die Tabelle sortiert sich langsam, noch ist der Rückstand zum Relegationsplatz gering, aber wir müssen punkten“.

Bereits heute ist der SV Ebersbach im Einsatz. Um 16 Uhr erfolgt für die Mannschaft von Dinko Radojevic der Anpfiff zum Heimspiel gegen NAFI Stuttgart. Die Fans dürfen ein interessantes Spiel zweier ambitionierter Teams erwarten. Tabellenführer SC Geislingen empfängt um 15.30 Uhr den TSV Buch.