Fußball Bad Boll freut sich aufs Derby

Kreis Göppingen / Markus Munz

Fußball-Landesligist TSV Bad Boll will im Nachbarschaftsduell mit dem TSV Weilheim am heutigen Samstag um 17 Uhr im heimischen Erlengarten punkten. Der Lokalrivale gehört neben dem FC Heiningen zu den wenigen Mannschaften, die über Ostern nicht im Einsatz waren.

Der TSV Bad Boll, der die Zusagen von Hansjörg Aust, Devid Philipp, Umut Sat und Anastasios Kivotidis für die nächste Saison vermeldet, musste dagegen zwei Mal binnen 48 Stunden ran und büßte vor allem durch die bittere Niederlage in letzter Sekunde im direkten Duell gegen Bargau zwei Punkte seines Vorsprungs auf den Relegationsplatz ein. Schlimmer noch wog die Knieverletzung des erfolgreichsten Angreifers Eric Llanes Ona. Der Spanier hat sich zwar „nur“ einen Teilabriss am Innenband zugezogen, wie die Untersuchung ergab, wird aber vier bis sechs Wochen ausfallen. „Wenn es gut läuft, kann er zum Ende der Saison vielleicht wieder mitwirken“, erklärt Trainer Benjamin Geiger. Ironie des Schicksals: Der 24-Jährige hatte eigentlich über das ursprünglich spielfreie Osterwochenende einen Heimaturlaub geplant, wollte aber in den Nachholspielen der Mannschaft helfen und verschob die Reise, die er nun auf Krücken antreten muss.

Ungeachtet dessen will Geiger gegen Weilheim, wo sein Trainerkollege Christopher Eisenhardt am Saisonende ebenfalls aufhört, etwas Zählbares holen. „Gegen Weilimdorf stand angesichts unserer Personalsituation die Null im Vordergrund, jetzt wollen wir mit einer etwas offensiveren Ausrichtung agieren und gewinnen“, kündigt Geiger an. Die Rückkehrer Pascal Hartmann (nach Krankheit) und Sebastian Aust (nach Gelb-Rot-Sperre) werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Startelf stehen. Dadurch kann beispielsweise ein Marc Djorovic, der gegen Weilimdorf in der Innenverteidigung aushalf, wieder auf seiner offensiven Position eingesetzt werden. „Es ist zwar bitter für die zwei Spieler, die raus müssen, aber ich bin froh über die Konkurrenz“, sagt Geiger. Er hofft auch, dass Co-Trainer Matthias Seidl wenigstens auf der Bank Platz nehmen kann, wo zuletzt nur angeschlagene Spieler und A-Junior Malte Wittlinger saßen. „Weilheim ist eine gute Mannschaft, die in dieser Saison nicht ganze vorne dabei ist, sondern aktuell im Niemandsland der Tabelle steht. Das müssen wir ausnutzen und auf dem Platz zeigen, dass es bei uns um viel mehr geht“, fordert Geiger.

Der SV Ebersbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TSV Buch. Im Duell Fünfter gegen Dritter muss die Radojevic-Elf das 0:4 aus Blaustein vergessen machen und sich bei der Generalprobe für das WFV-Pokal-Viertelfinale gegen Oberligist SGV Freiberg am Mittwoch das nötige Selbstvertrauen holen.

Spitzenreiter FC Heiningen, der mit Robin Reichert und dem aktuell verletzten Kevin Gromer verlängert hat, ist am Sonntag (ebenfalls 15 Uhr) auswärts bei der TSG Hofherrnweiler gefordert. Nach zwei Wochen Pause heißt es für Heiningen wieder hochzufahren, bevor am Freitag, 13. April, das absolute Topspiel zuhause gegen den TSGV Wald­stetten steigt.

Info Das Viertelfinale im WFV-Pokal, in dem der SV Ebersbach den SGV Freiberg empfängt, beginnt am Mittwoch um 18 Uhr im Strutstadion.