Fußball Auswärts-Gala mit zu wenigen Toren

Nürtingen / Adolf Scöllkopf

Mit dem hochverdienten Sieg beim Landesliga-Mitkonkurrenten holte Bad Boll drei ganz wichtige Punkte. Das Ergebnis hätte sogar deutlich höher ausfallen können, der starke Nürtinger Torhüter und die mäßige Chancenverwertung der Gäste verhinderten ein Schützenfest.

Beide Teams neutralisierten sich in den ersten 20 vollständig. Logische Konsequenz: kaum Torraumszenen. Dies änderte sich ab Minute 23, als die Gäste das Kommando übernahmen. Sebastian Aust setzte mit einem schönen Pass Llanes-Ona in Szene, dessen scharfe Hereingabe kratzte der Nürtinger Abwehrspieler gerade noch so dem einschussbereiten Falzone vom Fuß (23.). Zwei Minuten später nahm Persch eine Vorlage von Hartmann volley, diesmal klärte ein Nürtinger auf der Torlinie. Mit einem Doppelschlag zum 2:0 legte der TSV den Grundstein zum Sieg. Zunächst köpfte Sebastian Aust einen Persch-Frei­stoß zum 0:1 ein (34.), eine Minute später traf Llanes-Ona mit einem Gewaltschuss aus 25 Metern. Vor der Pause vergaben die Gäste noch zwei Hochkaräter. Falzone tauchte frei vor dem Tor auf, der Keeper rettete mit einem Reflex (36.). Eine Minute vor der Halbzeit gab es fast die identische Szene, diesmal scheiterte Hansjörg Aust gleich zweimal am famosen Torhüter.

Nach dem Wechsel hatten die ansonsten eher harmlosen Gastgeber ihre beiden besten Szenen. Zunächst lenkte TSV-Torhüter Scherrenbacher einen scharfen Freistoß mit den Fingerspitzen an die Latte (49.), ehe ein Nürtinger nach einer Ecke an den Pfosten köpfte (55.). Danach erspielte sich Bad Boll wieder ein Übergewicht, was in der 62. Minute nach schöner Einzelleistung von Sebastian Aust und anschließendem Pass zu Llanes-Ona führte. Der hatte wenig Mühe, mit einem platzierten Schuss aus zentraler Position im Nürtinger Strafraum das 3:0 zu markieren. Zwei weitere klare Einschussmöglichkeiten von Llanes-Ona, einmal nach Pass von Persch (64.), das andere Mal nach Flanke von Djorovic (65.), entschärfte der Torhüter aus kurzer Distanz mit unglaublichen Pa­raden.

So blieb es bei einem hochverdienten Auswärtserfolg des TSV Bad Boll, der mindestens um zwei bis drei Tore hätte höher ausfallen können. Viel Zeit zum Erholen bleibt der Elf von Trainer Benjamin Geiger nicht, denn über das kommende Osterwochenende warten die beiden nächsten Abstiegsduelle in Bargau (Karsamstag) und zuhause gegen Weilimdorf (Ostermontag) auf den TSV Bad Boll.

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Phi­lipp, Hartmann, Ayyildiz (70. Kivotidis), Djorovic, Sebastian Aust (83. Nikci), Persch, Hansjörg Aust (70. Maticevic), Llanes-Ona, Damanti, Falzone.