Fußball Auftakt in der Oberliga auf Sparflamme

Göppingen / Pr.

Mit dem ersten Spiel des Jahres wurde es nichts, die Oberliga- Fußballer des Göppinger Sportvereins konnten am Samstag nicht gegen die TSG Backnang antreten, die Begegnung wurde wegen der winterlichen Bedingungen abgesagt. Das Spiel in Göppingen war nicht das einzige, das ausgefallen ist, auch an vier anderen Orten war es winterlich. In der Rhein­ebene waren die Bedingungen offensichtlich besser, in Weinheim und Oberachern – sowie gestern in Karlsruhe – konnte wie geplant gespielt werden.

Für den Göppinger Sportverein unter Trainer Gianni Coveli (Foto) erfolgt somit der Pflichtspielauftakt 2018 erst am kommenden Samstag. Dann geht es zum SV Sandhausen II, also in einen Ort, der ebenfalls in der Rhein­ebene liegt, sodass die Chancen groß sind, dass tatsächlich gespielt werden kann.

Die Göppinger Anhänger, die ihre Mannschaft an der Hohenstaufenstraße sehen wollen, müssen sich stattdessen bis zum 3. März gedulden. Für diesen Samstag (14 Uhr) steht das Gastspiel des derzeitigen Tabellendritten, der Neckarsulmer Sportunion, auf dem Programm der Fußball-Oberliga. Pr.