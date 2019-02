Fußball-Landesliga SC-Trainer stellt erstmals eine Startelf ohne Härtefall

Torflut in den Vorbereitungsspielen

Stabilität sieht anders aus. In sechs Vorbereitungsspielen kassierte der SC Geislingen 17 Gegentore. „Da haben wir ganz schön die Hütte vollgekriegt“, sagt Trainer Jasko Suvalic. Er verweist aber lieber auf die Sonnenseite der Tests: Seine Mannschaft hat „jede Menge Tore geschossen.“ Stimmt. 22-mal netzten die Geislinger ein. Der Coach will beide Zahlen nicht überbewerten. In Testspielen fielen erfahrungsmäß nun mal mehr Tore als in Partien, in denen es um etwas geht.

Die Leistung stimmte zudem in den meisten Auftritten. Mit Ausnahme des 1:3 bei Bezirksligist TT Göppingen sah Suvalic „weitgehend überzeugende“ Vorstellungen seiner Schützlinge. Die schlechteste Vorbereitung seiner Amtszeit hat sich zumindest nicht auf die Leistung seiner Mannschaft in den Tests ausgewirkt.