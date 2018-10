Verbandsliga Aufsteiger treffen sich in Laupheim

Heiningen / mu

Nach dem 2:1 über den bisher hoch gehandelten TSV Essingen stehen die Verbandsliga-Fußballer des FC Heiningen vor zwei weiteren Duellen mit tabellarischen Top-Teams.

Am Samstag um 15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Denis Egger zum Aufsteigerduell beim FV Olympia Laupheim. Dort genießt man nach der Rückkehr in die Verbandsliga aktuell das Momentum und steht auf Platz drei. Eine Woche später kommt der Tabellenzweite SKV Rutesheim nach Heiningen. Losgelöst vom Tabellenstand teilen sich Heiningen, Laupheim und Rutesheim aber das Saisonziel: Alle drei wollen in der Verbandsliga bleiben und sind bei diesem Vorhaben auf einem guten Weg.

Beflügelt vom Heimsieg gegen Essingen ist für Egger auch in Laupheim etwas drin. „Meine Jungs wussten, dass sie eine Leistungssteigerung an den Tag legen müssen und haben dies sensationell gemacht. Und das in allen Mannschaftsbereichen“, lobte der 30-Jährige. Immer mehr zeigt sich auch das glückliche Händchen der Verantwortlichen bei den Neuverpflichtungen. Gegen Essingen war der 22-jährige Suwaibu Sanyang der Turm in der Schlacht, vorne drücken die Weilheimer Mike Tausch und Lennart Zaglauer dem Heininger Spiel ihren Stempel auf. mu