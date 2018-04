Landesliga Auch Weilheim hält Ebersbach nicht auf

Ebersbach / Oliver Konya

Der Gastgeber setzte in der 13. Minute das erste Ausrufezeichen, als Lars Grünenwald mit seinem 18-Meter-Schuss Torwart Brenken prüfte. Sechzig Sekunden später lag die Kugel dann doch im Tor der Gäste, als Benjamin Klement nach einem weiten Flankeball zum Kopfball kam, so dass dessen Bogenlampe sich gegen den Pfosten senkte und von dort an den Rücken vom Keeper prallte von wo der Ball hinter die Torlinie kullerte zur 1:0-Führung.

Wieder nur eine Minute später gab es 19 Meter vor dem Tor der Gäste Freistoß, den Kapitän Caglar Celiktas hauchdünn neben das Tor schlenzte. In der 18. Minute hatte der Gastgeber eine Doppelschance durch Daniel Schmidt und Lars Grünenwald, doch beide scheiterten am reaktionsschnellen Keeper. Benjamin Klement war der Ausgangspunkt für die nächste gute Gelegenheit des Gastgebers, als er Stefano Magno bediente, der aus zehn Metern um einen halben Meter das Gehäuse verfehlte (23.). Der Gastgeber blieb weiter spielbestimmend und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0 durch Caglar Celiktas. Vorausgegangen waren zwei schwere Abwehrfehler, als zuerst der Torwart einen eher harmlosen Schuss von Grünenwald abprallen ließ und ein Verteidiger nicht klären konnte, so dass Caglar Celiktas den Torwart mit seinem Kopfball aus sieben Metern zum 2:0 überlobte. Die Gäste bedrohten in der 31. Minute das erste mal das Tor des Gastgebers, doch Torwart TImo Schurr konnte den Schuss eines Gäste­stürmers mit einem Reflex entschärfen.

Die zweite Halbzeit begann so wie die erste aufgehört hatte, als sich das Spiel weitgehend im Mittelfeld abspielte. Dies änderte sich in der 54. Minute, als Polat nach einem Eckball das Kunststück fertig brachte, aus zwei Metern den Ball an die Unterkante der Torlatte zu hämmern. Im Gegenzug machte es der Gastgeber besser, als Vincenzo Parrinello aus 21 Metern Maß nahm und das Spielgerät unhaltbar zum 3:0 in den Knick jagte (55.).

Nach einem ganz normalen Foulspiel erhielt der Gästespieler Kanarya eine übertriebene gelb-rote Karte (66.) Trotz Unterzahl ergab sich für die Gäste in der 70. Minute eine Tormöglichkeit, als Polat nach einer Freistoßflanke knapp vorbei köpfte. Erneut erzielte der Gastgeber im direkten Gegenzug seinen vierten Treffer, als Daniel Schmidt auf und davon zog und auf Vincenzo Parrinello passte, der überlegt allein vor dem Keeper zum 4:0 einschob (71. Minute). Danach war die Luft raus aus dem Spiel, so dass es beim ungefährdeten 4:0-Sieg blieb. Oliver Konya

SV Ebersbach: Schurr – Kpiraj, Strohmaier (72. Nicastro), Ivezic, Klement (82, Ujupaj), Grünenwald, Abramowitz (63. Bogdanovic), Schmidt, Parrinello, Magno, Celiktas (67. Froschauer).