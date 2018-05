Fußball Alles eine Frage der Motivation

Geislingen / eis

Für den SC Geislingen, der vor anderthalb Wochen beim 1:1 in Neidlingen die Meisterschaft und damit die direkte Rückkehr in die Fußball-Landesliga klar gemacht hat, stehen in der laufenden Bezirksliga-Runde noch vier Spiele an. Spiele, in denen es de facto um nichts mehr geht. Was Trainer Jasko Suvalic bereits nach der Meisterschaft vor die Frage gestellt hat: Wie lässt sich die Mannschaft, die die Liga vom ersten Tag an dominiert hat, noch für die restlichen Partien motivieren – die nächste heute, Donnerstag, 19.30 Uhr, im Eybacher Tal gegen den TSV Deizisau?

Suvalic ist Realist genug, um zu wissen, dass die große Motivationskeule mit pathetischen Ansprachen in dieser Situation kaum mehr fruchtet. „Ich versuche daher auch nicht, die Spannung künstlich hoch zu halten“, sagt er. Seine Antwort auf diese Frage ist subtiler: Nicht an die Ehre appellieren, sondern sich konkrete Ziele setzen. „Wir haben uns vorgenommen, die 80-Punkte-Marke zu knacken“, erzählt er – was heißt, es müssen noch acht Punkte her. „Außerdem wollen wir mindestens 100 Tore schießen“, sagt Suvalic. Damit ist seine Elf noch achtmal gefordert. Dass der Meister gewillt ist, mit seinen Vorsätzen ernst zu machen, hat er schon vor Wochenfrist mit dem 4:2 beim TSV RSK Esslingen gezeigt.

Nun kommt Deizisau, was für die Suvalic-Truppe eine knackige Aufgabe ist – zumal der SC ersatzgeschwächt in die Partie geht und den Ausfall von fünf Spielern kompensieren muss. Der Gegner steht als Achter mit 47 Punkten zwar im Niemandsland der Tabelle. Aber: „Deizisau ist mit die stärkste Mannschaft der Rückrunde, ein Gegner auf Augenhöhe “, betont Suvalic, „die Deizisauer hatten nur wegen großer Verletzungsprobleme eine schwache Hinrunde. Wäre von Saisonbeginn an alles normal gelaufen, hätten sie locker um den Relegationsplatz mitgespielt.“ Mannschaftlich geschlossen, dabei auf allen Positionen gut besetzt, außerdem standardstark – so umreißt Suvalic in wenigen Worten den Gegner, mit dem es vielleicht in absehbarer Zeit ein Wiedersehen in der Landesliga geben könnte, „für mich gehört Deizisau in der kommenden Runde zum Favoritenkreis um den Aufstieg“.

Notiz am Rande: Mit Freude hat Suvalic vernommen, dass ­Gökalp Kilic einen Profi-Vertrag beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim bekommt. Kilic ist Geislinger und stammt aus der Jugend des SC. In Heidenheim hat der 18-Jährige zuletzt mit den A-Junioren den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. „Ein Riesentalent, ich habe einige Spiele von ihm gesehen “, sagt Suvalic, „dass er nun zum Profi-Kader gehört, darüber dürfen sich alle Geislinger freuen.“