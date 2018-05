Fußball Absteiger bleibt auch noch der Trostpreis verwehrt

Kirchheim / Thomas Rupp

Vor 350 Zuschauern im Kirchheimer Stadion war der FC Eislingen über weite Strecken die etwas bessere Mannschaft, stand aber wie so oft in der Liga erneut mit leeren Händen da.

Neckartailfingen spielte zielstrebiger und war vor des Gegners Tor wesentlich entschlossener als der FCE, der in Strafraumnähe zu ungefährlich agierte und nicht den Abschluss suchte. Eislingen hatte mehr Ballbesitz, doch der TSV ging mit dem ersten gelungenen Angriff in Führung (23.). Denis Köhler behielt nach einem Abpraller im Strafraum die Übersicht und traf zum 1:0 für seine in der Bezirksliga noch abstiegsbedrohte Mannschaft. Alperen Kidik gelang nach Vorarbeit von Patrick Bernecker nur zwei Minuten später der Ausgleich, der genau eine Minute Bestand hatte. Nach präzisem Pass in die Schnittstelle der Eislinger Abwehr hob Köhler den Ball über Torhüter Philipp Kretschmer zum 2:1 hinweg.

Nach Wiederbeginn hatte der FCE mehr vom Spiel, eroberte im Mittelfeld einige Bälle und kombinierte gefällig, am Strafraum endete aber jeder Eislinger Zauber. Der TSV war mit seinen seltenen Kontern gefährlicher. Köhler hatte bei zwei Freistößen Pech: Einmal scheiterte er an Keeper Kretschmer, einmal flog der Ball auf die Latte. In der 87. Minute bekam der FCE die große Chance zum Ausgleich. Den an Yunus Yilmaz verursachten Foulelfmeter schob Kapitän Nicolas Schreiber Neckartailfingens Torhüter Marcel Finsterbusch aber genau in die Arme. Irgendwie typisch für die missratene Eislinger Saison: Im Gegenzug markierte Patrick Siegert per Kopfball den 3:1-Endstand.

TSV-Kapitän Manuel Schneider nahm nach dem Schlusspfiff vom Bezirksvorsitzenden Rainer Veit Wimpel und Pokal entgegen. Dem Bezirksliga-Absteiger FC Eislingen blieb trotz ordentlicher Leistung selbst dieser Trostpreis verwehrt.

FC Eislingen: Kretschmer – Arngold, Söll, Brenner, Schreiber, Nehir (54. Sanlialp), Kasim, Egrlic (66. Fotarellis), Kidik (57. Durna), Bernecker, Yilmaz.