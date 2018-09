Fußball-Landesliga Abgehoben? Höchstens Bargeld vom Girokonto

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Wer beim Tabellenführer 6:0 gewinnt und sich selbst auf den Thron setzt, der fühlt sich gemeinhin zu Höherem berufen. Erst recht, wenn der nächste Gegner Tabellenvorletzter ist. Genau darin liegt die Gefahr für Landesliga-Spitzenreiter SC Geislingen vor dem Gastspiel beim FC Bargau am Sonntag um 15 Uhr.

Trainer Jasko Suvalic kennt die Gefahr, dass in einer solchen Konstellation „der eine oder andere abhebt“. Bislang hat Suvalic bei den Seinen keinerlei Tendenzen in diese Richtung bemerkt. Das einzig Abgehobene bei ihnen diese Woche soll das Geld vom Girokonto bleiben.

In den Übungseinheiten am Dienstag und Mittwoch habe die Mannschaft „top trainiert“ und auf Suvalic einen „völlig konzentrierten“ Eindruck gemacht. Dieser Eindruck sollte mindestens bis Sonntag anhalten, da kein Spieler „gerne nach 20 Minuten ausgewechselt wird“, weil er seine Leistung nicht abgerufen hat. Der SC-Trainer schreckt nicht davor zurück, seine Aufstellung früh zu korrigieren, wenn er solche Eindrücke gewinnt.

Der ausgeglichen besetzte Geislinger Kader gibt das her. Suvalic hat genügend Spieler in der Hinterhand, die auf einen Einsatz brennen. Trotz der Gala in Wald­stetten kann sich der Coach die eine oder andere taktische Umbesetzung vorstellen.

„Rausgespielt hat sich keiner“, würdigt Suvalic den Auftritt beim einstigen Tabellenführer, für den er das System etwas umgestellt hatte. Was gut war gegen den Spitzenreiter muss nicht unbedingt auch für den Vorletzten passen. Suvalic denkt sich vor jedem Spiel ein System aus, von dem er sich gegen den jeweiligen Gegner höchstmöglichen Erfolg verspricht, und sucht sich dann die passenden Spieler aus. Einige von denen, die vorigen Sonntag auf der Bank saßen, scharren mit den Hufen und bringen die nötige Qualität mit. „Uwe Grupp und Manuel Heinzmann sind immer Kandidaten für die Startelf“, lobt der SC-Trainer zwei der Reservisten der Vorwoche.

Im WFV-Pokal hat der SC die Bargauer schon 7:1 geschlagen, der Gegner schickte damals aber „nur eine zweite Mannschaft“ ins Eybacher Tal, sagt Suvalic. Bargau sei an diesem Auftritt daher nicht zu messen. Auch nicht am Tabellenstand, dem der Geislinger Trainer noch keine Bedeutung beimisst. Er hat sich vor der Saison festgelegt, erst nach dem siebten Spieltag Auskünfte über die Lage in der Liga im Allgemeinen und seiner Mannschaft im Besonderen zu geben. Daran hat das 6:0 in Waldstetten nichts geändert, es war ja auch erst das sechste Saisonspiel.

Zu forschen Sprüchen lässt sich Suvalic ohnedies nicht hinreißen und verlangt das auch von seinen Spielern. Gewinnen die aber auch in Bargau und verteidigen die Tabellenführung, wird der Coach Farbe bekennen und womöglich neue Ziele benennen müssen. Nach dem siebten Spieltag und dem erhofften Sieg in Bargau will Suvalic „ein bisschen mehr rauslassen – vielleicht“.

Am liebsten will er nach Aufstiegszielen gar nicht befragt werden. Durch diese Rechnung machen ihm seine Zöglinge womöglich einen Strich. Siegen sie munter weiter, muss ihr Trainer bald entgegen seinem Naturell doch höhere Ambitionen verkünden.