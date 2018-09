Verbandsliga Aberwitzige Feldverweise, faire Gegner

Hollenbach / Timo Rees

Die Partie begann vielversprechend für die Gäste. Lennart Zaglauer zog in den Strafraum und schoss aus spitzem Winkel haarscharf übers Tor (4.). In Minute 22 zeigte der sehr unglücklich agierende Unparteiische zum ersten Mal auf den Punkt, nachdem ein Hollenbacher Kevin Gromer am Fuß getroffen hatte. Pietro Maglio scheiterte am starken Philipp Hörner, der auch gegen Zaglauers Flachschuss (37.) sein Team vor einem Rückstand bewahrte. Fünf Minuten später hatten die Gastgeber ihre erste klare Chance, Robin Dörner traf nach Heininger Ballverlust frei vor dem Tor die Latte. Sekunden vor der Halbzeit schickte Schiedsrichter Danny Kapell nach Rücksprache mit seinem Assistenten völlig überraschend Lennart Zaglauer zum Duschen, das Gespann wollte einen Ellbogenschlag gesehen haben. Diese Ansicht hatten die beiden exklusiv, selbst die Hollenbacher wurde von der Entscheidung komplert überrascht.

Auch in Unterzahl machten die Heininger das Spiel, drei Minuten nach Wiederbeginn wurde Mike Tausch von Robin Reichert in Szene gesetzt, Hörner wehrte ab. Fünf Minuten köpfte Pietro Maglio nach einer Ecke hauchdünn übers Tor. Die Heininger Führung schien nur eine Frage der Zeit, doch plötzlich kam alles anders. Die FC-Abwehr hatte den Hollenbacher Unruheherd Fabian Czaker durchgehend im Griff, doch der nutzte seine einzige Chance zum 1:0. Drei Minuten später verwandelte Fabian Czaker einen Foulelfmeter zum 2:0.

Danach schlug die Stunde des Schiedsrichters. Nachdem der überragende Suwaibu Sanyang seinen Gegenspieler auf dem Weg in Richtung Eckfahne kurz am Trikot gezogen hatte, sah Danny Kapell eine Notbremse und zeigte wieder Rot. Die Hollenbacher zeigten Fair-Play und versuchten, den Schiedsrichter von seiner falschen Entscheidung abzubringen, vergeblich. Der FSV spielte den fälligen Freistoß freiwillig ins Aus. In der Nachspielzeit landete ein abgefälschter Kern-Frei­stoß an der Latte. Da Kapells ­Assistent ebenfalls kein Fin­gerspitzengefühl besaß, musste auch noch Mike Tausch mit Gelb-Rot vom Feld. Er hatte nachgefragt, wie lange das Spektakel noch gehe.

Nach den klaren Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns wird der FC Heiningen mit Nachdruck Protest gegen etwaige Sperren einlegen. Auch der FSV Hollenbach hat im Gedanken des Fair-Plays angekündigt, die Heininger bei diesem Vorhaben zu unterstützen.

FC Heiningen: Funk – Maglio (64. D‘Onofrio), Hölzli, Gromer (75. Trumino), Reichert, Klack (79. Lissner), Kern, Tausch, Sanyang, Kriks (82. Gümüssu), Zaglauer.