Die Hohenlohe-Kicker verloren am letzten Wochenende überraschend mit 1:2 gegen das seitherige Schlusslicht FC Albstadt und brachten sich damit um eine bessere Ausgangsposition im Meisterschaftskampf. Mit fünf Punkten Abstand zu Primus SF Dorfmerkingen steht Hollenbach nun auf Platz vier.

„Sie werden alles daran setzen, um das wieder gut zu machen“, vermutet FCH-Trainer Denis Egger, „Hollenbach ist ein starker Gegner, der Fehler eiskalt bestraft. Das haben wir im Hinspiel erlebt, als sie aus wenig viel gemacht haben.“ Der FC Heiningen verlor die denkwürdige Hinrunden-Partie mit 0:2, verschoss dabei beim Stand von 0:0 einen Elfmeter und hatte am Ende drei Platzverweise kassiert. Nach dem Spiel brach im Klubhaus auch noch ein Feuer aus, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Über die damalige Schiedsrichterleistung möchte Egger nicht mehr groß sprechen. „Der FSV Hollenbach hat uns danach super unterstützt, um unsere Spieler schnell wieder frei zu bekommen“, hebt der 30-jährige nur hervor. Nach zwei sehr disziplinierten und erfolgreichen Heimauftritten in diesem Jahr erinnerten die Schwarz-Gelben beim 3:3 nach 0:3 in Neckarrems mal wieder an ihren Erlebnisfußball aus der Vorrunde. Der brachte aber insgesamt zu wenig Punkte ein, weshalb Egger am Samstag zum Erfolgsmodell zurückkehren möchte. „Das Ziel muss es sein, so wenig Fehler wie möglich zu machen“, appelliert der Coach, „aber Fußball ist nun mal ein Fehlersport, solche Tage wie in Neckarrems kommen einfach vor.“ Bei den Gegentoren eins und drei halfen die Seinen durch individuelle Aussetzer kräftig mit, beim zweiten wurde vergeblich auf Abseits spekuliert. „Das 3:0 nach der Halbzeit ist normalerweise der Genickschlag, aber es zeichnet uns aus, dass wir am Drücker geblieben und so toll zurückgekommen sind“, lobt Egger. Beim Stand von 3:1 stellte der Trainer auf eine Dreierkette in der Abwehr um und warf mit Suwaibu Sanyang und Winter-Neuzugang Tim Roos zwei großgewachsene Spieler rein. „Es gab im Spiel viele Standards, darauf haben wir gehofft und es hat sich am Ende bezahlt gemacht.“ Sanyang köpfte in der 80. Minute den Ausgleich. Das Trainerteam freut sich über motivierte Nachrücker von der Bank, „da gibt es keinen Leistungsabfall“, sagt Egger.

Gegen den FSV Hollenbach kann er auch wieder auf Dominik Mader zurückgreifen, der aus privaten Gründen in Neckarrems fehlte. Dafür ist Gianluca D’Onofrio dieses Mal wegen eines privaten Termins nicht dabei. Egger: „Wir stehen im Moment gut da, sollten jetzt aber nicht anfangen, groß rumzurechnen, sondern weiter punkten.“ Markus Munz

Info Das Heininger Nachholspiel beim FV Löchgau wird am Ostermontag, 22. April, um 13.30 Uhr ausgetragen.