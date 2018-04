Landesliga „Eines der berühmten Sechs-Punkte-Spiele“

Kreis Göppingen / Markus Munz

Mit zwei nicht unbedingt zu erwartenden Siegen gegen den TSV Weilheim (2:0) und beim TV Echterdingen (2:1) hat sich Fußball-Landesligist TSV Bad Boll etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Ein Direktabstieg scheint angesichts des Rückstands der Kellerkinder kein Thema mehr, in Sachen Relegation ist die Geiger-Elf allerdings weiter in der Verlosung.

Im Heimspiel gegen den Vorletzten SG Bettringen soll deshalb am Sonntag um 15 Uhr ein weiterer Dreier folgen. „Wir dürfen uns von den letzten Ergebnissen nicht blenden lassen und müssen das Spiel richtig angehen“, fordert Pascal Hartmann. Der 28-jährige Allrounder, der seit Wochen in der Abwehr aushelfen muss, hat für ein weiteres Jahr zugesagt und geht damit in seine achte Saison beim TSV Bad Boll. Mit Hartmann haben auch Toni Maticevic, Gerson Damanti und Torhüter Pascal Greschner verlängert. Der neue Trainer Manuel Doll wird auch auf das Gerüst der Mannschaft mit Alexander Persch, Anastasiois Kivotidis sowie Sebastian und Hansjörg Aust bauen können. „Ich gehe fest vom Landesliga-Verbleib aus, auch wenn es bis zum Schluss eng bleiben dürfte“, erklärt Hartmann, der mit der Entwicklung beim TSV Bad Boll mit der Aufnahme von Ralf Kerschbaum in die sportliche Leitung oder dem Bau des neuen Kunstrasenplatzes zufrieden ist. Im Gespräch ist auch wieder ein Unterbau in Form einer zweiten Mannschaft gemeinsam mit dem GSV Dürnau.

Am Sonntag steht „eines dieser berühmten Sechs-Punkte-Spiele“ an. „Da müssen wir da sein. Die Erfahrung dazu haben wir“, fordert Hartmann. Er will Bettringen keinesfalls wieder Leben einhauchen. „Bargau war ein Warnschuss für uns“, sagt Hartmann. Nach dem Sieg über den TSV haben sich die Bargauer wieder berappelt und den Anschluss hergestellt. Das soll sich mit der SG Bettringen nicht wiederholen. Am Mittwoch folgt das nächste Heimspiel, dann wird um 18.30 Uhr die Partie gegen den TSV Buch im Erlengarten nachgeholt.

Auch der FC Heiningen wird am Mittwoch im Einsatz sein, beim TSV Köngen. Zunächst steht aber am Sonntag ein Spiel beim FC Bargau an. Konkurrent TSGV Waldstetten hat die Niederlage im Spitzenspiel weggesteckt und unter der Woche mit 5:3 bei NAFI Stuttgart gewonnen. Personell vermeldete der FC Heiningen die Vertragsverlängerungen mit Silas Klack und Torhüter Marius Funk.

Der SV Ebersbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr im Strutstadion den TSV Weilheim zum interessanten Duell Dritter gegen Fünften. Markus Munz