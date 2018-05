GZ-Pokal 16 Titel in einer Hammer-Gruppe

Gosbach / Von Thomas Friedrich

Zu runden Geburtstagen kommen gemeinhin die meisten Gäste. Von daher hat die 25. Auflage des Fußballturniers um den GZ-­Pokal den richtigen Ausrichter. Der FTSV Ditzenbach/Gosbach, bislang drei Mal Gastgeber, hält sämtliche Besucherrekorde. Der Höchstwert datiert aus dem Jahr 2012, als 3490 Zuschauer ins Täle strömten. Drei Jahre später waren es nur 90 weniger.

Dieses Mal dürfte die Bestmarke in Gefahr sein, da sich das Turnier aus organisatorischen Gründen über zehn Spieltage erstreckt statt wie sonst über acht oder neun. Selbst im 25. Jahr erlebt dieser Fußball-Wettbewerb noch etwas Neues. Da wegen des Dorffestes in Gosbach am Wochenende 21./22. Juli nicht gespielt werden kann, beginnt das Turnier erstmals in seiner langen Historie schon an einem Mittwoch.

Zum Eröffnungsspiel am 18. Juli um 18.30 Uhr gibt’s gleich einen Kracher. Der Gastgeber und zweimalige Pokalgewinner FTSV Ditzenbach/Gosbach trifft auf Rekordsieger FTSV Kuchen I. Der viermalige Champion TV Deggingen I und der dreimalige Triumphator TKSV Geislingen komplettieren die am hochkarätigsten besetzte Gruppe B. Dort sind 16 der bislang 24 ausgespielten Titel versammelt. Daher kommen aus dieser Gruppe zwei Mannschaften ins Halbfinale. Ditzenbach/Gosbach und TKSV starten als B-Ligisten in der Außenseiterrolle, A-Ligist TVD und Bezirksligist Kuchen sind die nätürlichen Anwärter auf die Semifinaltickets.

Gruppe A besteht durchweg aus B-Ligisten. Dieser im Vorjahr eingeführte Modus hat sich bewährt, die zuvor rückläufigen Meldezahlen der Mannschaften aus den untersten Ligen sind dadurch wieder etwas gestiegen. Favorit auf den Gruppensieg und damit den Platz im Halbfinale ist der TV Eybach, der zudem noch Chancen hat, am Saisonende aufzusteigen und dann im August als A-Ligist für diese Gruppe überqualifiziert wäre. TSV Gruibingen, SG Hausen-Überkingen und der TV Deggingen II dürften als Herausforderer allesamt die gleichen Chancen haben, Eybach den Weg unter die letzten Vier zu verbauen.

In der Dreiergruppe C bekommt es Bezirksliga-Absteiger TSV Obere Fils mit Cupverteidiger SC Geislingen II aus der Kreisliga A und dem FTSV Kuchen II zu tun, der ebenfalls noch eine Aufstiegschance in die Kreisliga A hat. Aus diesem Trio erreicht ebenso wie aus Gruppe A nur der Gruppensieger das Halbfinale am Montag, 30. Juli.

Die vier Teams, die dort stehen, haben bereits 200 Euro Prämie sicher. Die beiden Sieger kämpfen zwei Tage später am 1. August im Endspiel um den Wanderpokal und um 650 Euro Preisgeld. Dem Finalverlierer bleiben 400 Euro. Geld gibt’s auch für besonders fleißige Schützen. Auf den besten Torjäger wartet wieder ein Scheck über 125 Euro.