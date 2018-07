Fußball 15 Spiele beim Turnier in Albershausen

15 Spiele beim Turnier in Albershausen

Albershausen / js

Am Wochenende richtet der TSGV Albershausen im heimischen Waldstadion das traditionelle Großfeld-Fußballturnier um den Kumpf-Weizen-Cup aus. Im Modus Jeder gegen Jeden treten sechs Mannschaften aus den Kreisligen A und B des Bezirks Neckar/Fils gegeneinander an. Eröffnet wird das Event am Samstag um 13 Uhr mit dem Spiel SV Ebersbach II gegen TSV Notzingen. Anschließend stehen sich der TSV Jesingen II und der FTSV Kuchen II gegenüber. Um 14.40 Uhr greift der Gastgeber erstmals ins Geschehen ein, Gegner ist der TB Holzheim. Fünf weitere Spiele komplettieren den ersten Turniertag. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Testspiel der B-Junioren der SGM Uhingen/Albershausen/Holzheim gegen den FC Rechberghausen. Ab 12 Uhr geht das Turnier mit dem Spiel TB Holzheim gegen TSV Jesingen II weiter. Um 17 Uhr findet das letzte Spiel statt und im Anschluss folgt die Siegerehrung. js