Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Luigi Campagna verlässt zum Saisonende den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Verein hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen.

Luigi Campagna wird den Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball zum Saisonende verlassen. Der Verein hat am Donnerstag ein Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages zurückgezogen. „Wir haben seit Monaten versucht, den Vertrag zu verlängern. Wenn der Spieler sich nicht darauf einlässt, ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, um zu reagieren“, sagte Trainer Holger Bachthaler. Der Italiener war im Januar 2018 vom Nordost-Regionalligisten Germania Halberstadt zu den Spatzen gestoßen. Er spielte im zentralen defensiven Mittelfeld eine wichtige Rolle beim SSV Ulm 1846 Fußball. „Ich wäre gerne in Ulm geblieben. Mit 29 Jahren muss ich meine Zukunft planen. Es geht um das gesamte Paket und die sportlichen Perspektiven“, hatte Campagna zu Wochenbeginn gesagt.

