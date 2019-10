Am Sonntag (15 Uhr) ist der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga zu Gast beim Aufsteiger FC Gießen. Doch im Vordergrund stehen noch immer die Diskussionen um das Drama in Bissingen, als die Spatzen im WFV-Pokal-Achtelfinale dicht vor dem Aus standen, letztlich aber nach hartem Kampf dem „su...