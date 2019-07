Laut Württembergischen Fußballverband dürfen Mädchen ab der B-Jugend nicht mehr bei den Jungs mitspielen. In Illerberg wird das zum Problem – für eine Spielerin, die Trainer und den Verein.

Flexibilität geht anders. Beim Württembergischen Fußballverband (WFV) gibt es (Ent-)Regelungsbedarf. Das zeigt der Fall der 14-jährigen Fußballerin aus

Illerberg. Denn Mädchen, die in einer Mannschaft mit den Jungs spielen, droht spätestens als Jugendliche das teils unnötige Aus. In der B-Jugend ist es im WFV nicht mehr erlaubt, in gemischten Teams zu spielen. Außer, es liegt ein besonderes Talent vor, ein förderungswürdiger Grund. Für Mädchen, die einfach nur Spaß am Fußball haben, in ihren seit Kindheit angestammten Teams trainieren wollen, gibt es kaum Spielraum. Da ist der Verband gefordert. Es gibt zu wenig Ausnahmen. Obwohl die in vielen Fällen helfen würden und berechtigt wären.

Jugendfußball Streit ums Spielrecht: 14-jährige Illerbergerin will weiter bei den Jungs mitkicken Laut Württembergischen Fußballverband dürfen Mädchen ab der B-Jugend nicht mehr bei den Jungs mitspielen. In Illerberg wird das zum Problem – für eine Spielerin, die Trainer und den Verein.

Denn die Vereine auf dem Land kämpfen um Nachwuchs. Oft reicht es nicht mehr für eigene Jugendteams. Trotzdem müssen Mädchen ihr gewohntes und gewünschtes Umfeld verlassen, wenn sie die Kickschuhe nicht in die Ecke werfen wollen. In einem Alter, wo die körperlichen Unterschiede noch nicht als Argument gelten können, ist das unnötig. In den untersten Spielklassen sowieso.

Individuelle Entscheidungen, wenn generelle Regeln die Realität nicht abbilden

Der Verband muss in dieser Frage an seinen Grundlagen arbeiten, individuelle Entscheidungen ermöglichen, wenn generelle Regeln die Realität in den Jugendklassen nicht abbilden. Und da reicht es dann auch nicht aus, Antragsstellerinnen auf den nächsten Verbandstag zu vertrösten. Denn der findet nur alle drei Jahre statt – 2021 wieder. Und da sind 14-Jährige dann im Zweifel schon junge Frauen.

