Wendlingen Zwei Elfmeter reichen zum Auswärtssieg

Wendlingen / HZ

„Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht, aber wir haben dreifach gepunktet“, resümierte ein erleichterter FFV-Trainer Harald Fronmüller nach dem 2:1-Auswärtssieg beim Schlusslicht TSV Wendlingen.

Bereits nach drei Minuten hätte der FFV in Führung gehen können, dem Treffer von Maren Michelchen versagte der Schiedsrichter aber die Anerkennung.

Der FFV hatte die Heimelf im Griff, es sprang aber zunächst nichts Zählbares heraus – bis sich Ramona Schmid ein Herz fasste, in den Wendlinger Strafraum eindrang und von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Laura Szatzker souverän zur verdienten 0:1-Pausenführung für Heidenheim.

Zweites Tor fast eine Kopie

Auch in Halbzeit zwei spielte der FFV effektiv, ohne allerdings zu glänzen, was bei den sommerlichen Temperaturen im Neckartal auch nicht verwunderte. Fast eine Kopie des ersten Tores war dann das 0:2. Ramona Schmid tankte sich wieder über rechts durch und wurde erneut im Strafraum von den Beinen geholt. Laura Szatzker vollstreckte abermals vom Punkt.

Jetzt schien die Partie entschieden, Heidenheim drängte sogar auf das 0:3. Eine tolle Kombination hätte dies auch fast gebracht. Anna Hornetz nahm Fahrt auf und zog auf das Wendlinger Tor zu, die eingewechselte U-17-Spielerin Levina Tietze konnte die präzise getimte Hereingabe aber nicht verwerten. So machte Heidenheim das Spiel wieder einmal selbst „scharf“, denn Wendlingen gelang nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr in der 85. Minute der Anschluss zum glücklichen 1:2. Mit Glück und Geschick brachten die Gäste aber dden Sieg über die Zeit.

Sechs Spieltage vor Saisonende belegen die Heidenheimerinnen weiterhin den achten Tabellenplatz. Am Sonntag hat der FFV den SV Musbach zu Gast (11 Uhr).