Kreis Heidenheim / HZ

Im Jugendfußball werden am Samstag Bezirkspokalsieger ermittelt.

Bei den B-Junioren empfängt der FV Sontheim um 16 Uhr die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach. Die B-Juniorinnen des FC Härtsfeld haben die SG Mögglingen/Böbingen zu Gast (14 Uhr in Dischingen). Bei den E-Junioren gibt es ein Final-Four in Bettringen (9.45 Uhr), am Start ist neben Normannia Gmünd, der SG Lauchheim/Lippach und der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach auch der 1. FC Heidenheim.