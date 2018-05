Video: Fan-Unterstützung für den FCH in Kaiserlautern

Kaiserslautern / HZ

Unter dem Motto „Alle in blau“ feuerten viele Fans des 1. FC Heidenheim ihre Mannschaft in Kaiserslauern an. Dabei waren auch Kapitän Marc Schnatterer und andere verletzte Spieler sowie diejenigen, die nicht im Kader standen.

Eindrücke vom Betzenberg: