VfL Gerstetten VfL Gerstetten: Furiose Wende nach Rückstand

Gerstetten / HZ

Gegen das Schlusslicht Aalen gewinnt Ralf Polzers Team mit 5:1.

Beim Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Aalen konnte der VfL Gerstetten einen anfänglichen Rückstand in einen deutlichen 5:1-Sieg verwandeln. Die Gäste gingen bereits in der dritten Minute nach einem Steilpass mit 1:0 in Führung. Anschließend dominierte der VfL aber die Partie und drehte den Spielstand folgerichtig bis zur Pause in ein 2:1.

Nach einem Foul an Maier verwandelte Kässmeyer den folgenden Elfmeter in der 19. Minute zum Ausgleich, nach 35 Minuten verwertete Kässmeyer ein Häcker-Zuspiel im Nachschuss zur Pausenführung.

Die Aalener kamen nach dem frühen Führungstreffer gegen die sichere Gerstetter Defensive um Debütant Sirsninsch in der Offensive kaum noch zum Zug.

In der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel brachte der VfL den Dreier unter Dach und Fach und schraubte das Ergebnis auf 5:1. Zunächst bediente Kässmeyer von rechts flach und scharf den gerade eingewechselten Eckardt, der zum 3:1 einschob (47.).

Nach 60 Minuten war alles klar

Kurz darauf war Yoldas der Abnehmer von Kässmeyers Hereingabe und vollstreckte per Außenrist zum 4:1 (50.). Beim 5:1 steckte Cay auf Yoldas durch, der den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte knallte (60.).

In der letzten halben Stunde hatten die Blau-Weißen zwar noch einige Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, ließen diese aber ungenutzt. VfL Gerstetten: Sirsninsch - Häcker, Follath (73. Fallabeck), Gentner, Färber - Polzer, J. Eckardt (46. F. Eckardt) - Kässmeyer, Cay, Maier (65. Senlikoglu) - Yoldas (62. Mack)