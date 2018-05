Gerstetten/Ellwangen VfL Gerstetten verliert 0:3 gegen Ellwangen

Gerstetten/Ellwangen / HZ

In Ellwangen setzte es für den VfL eine verdiente 0:3-Niederlage.

Bei der Auswärtspartie in Ellwangen erwischte der VfL einen gebrauchten Tag und verlor mit 0:3. Torwart Denis Baum musste bereits nach wenigen Minuten aus kurzer Distanz parieren, auf der anderen Seite verpasste Meliksah Evrensel nach sehenswertem Dribbling den Führungstreffer.

Nach 17 Minuten ging Ellwangen in Führung. Der VfL schaltete bei einem langen Ball zu langsam, Baum konnte zunächst noch parieren, war beim Nachschuss dann aber machtlos. Kurz darauf musste der Gerstetter Keeper seine ganze Klasse zeigen und verhinderte nach einem Konter mit einem starken Reflex den nächsten Treffer. Der VfL hatte bis zur Pause noch zwei gute Möglichkeiten durch Dominik Maier und Marcel Kässmeyer, verpasste aber jeweils den Ausgleich.

Im zweiten Durchgang erwischten die Gerstetter einen Fehlstart, Ellwangen erhöhte bis zur 57. Minute auf 3:0. Das war die Entscheidung, denn der VfL war an diesem Tag nicht in der Lage, noch einmal zurückzukommen und trat als Verlierer die Heimreise an. VfL Gerstetten: Baum – Häcker, Follath (70. Fallabeck), Gentner, Färber – Polzer, F. Eckardt – Maier (75. Senlikoglu), Cay, Evrensel – Kässmeyer