Fußball TSG - Unterkochen: Zweimal vorne, am Ende hinten

Unterkochen / HZ

Die TSG Schnaitheim muss sich beim FV Unterkochen mit 2:3 geschlagen geben.

Auf dem Unterkochener Kunstrasen entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel, das vor allem durch Fehlpässe auf beiden Seiten und der einen oder anderen Nickligkeit geprägt war. Die erste Chance ergab sich dabei für Unterkochens Mittelstürmer Onur Bayram, der in der dritten Minute im Eins-gegen-eins an TSG-Keeper Heiko Karnisky scheiterte.

Auf der Gegenseite nutzten die Schnaitheimer gleich die erste Chance zur Führung. Markus Braig war in der zehnten Minute zur Stelle, als die FV-Abwehr einen Ball unglücklich in den Strafraum spielte, und ließ Unterkochens Schlussmann Dominik Schlipf keine Abwehrchance. Die Antwort folgte umgehend. Nach dem Anspiel sah Innenverteidiger Lukas Funk, dass Karnisky weit vor seinem Tor stand und zog aus gut 50 Metern ab. Karnisky sah den Versuch wegen der tiefstehenden Sonne zu spät und konnte den Ball nicht mehr klären, so dass sich dieser zum 1:1 in die Maschen senkte.

Unterkochen hatte danach mehr vom Spiel. Nach zwei guten Gelegenheiten in der 21, und 22., als sich Karnisky wieder auszeichnen konnte, ging Schnaitheim aber etwas überraschend wieder in Führung. Bei einem Freistoß von Michel Wegele in der 34. Minute war Innenverteidiger Sebastian Holz zur Stelle und staubte zum 1:2 ab.

Nach dem Seitenwechsel drängten die körperlich robust auftretenden Unterkochener vehement auf den Ausgleich. Und während Karnisky in der 53. und 63. noch stark parieren konnte, war es in der 66. Minute so weit. Mike Viehöfer rückte bei einem Freistoß der Gastgeber weit auf und kam nach einer Abwehr von Karnisky an den Ball, den er überlegt im Tor unterbrachte.

Nur vier Minuten später erzielte Unterkochen den Siegtreffer. Nach einem Missverständnis in der Abwehr war Bayram auf und davon und von Karnisky nur noch per Foul zu stoppen – Elfmeter und gelb für Schnaitheims Schlussmann. Den Strafstoß verwandelte Philipp Gilgenberg sicher zur verdienten Führung.

Auf Schnaitheimer Seite hatte der eingewechselte Markus Schoger in der 87. Minute die beste Gelegenheit zum Ausgleich, doch sein Kopfball traf nur den Querbalken. In der dritten Minute der Nachspielzeit scheiterte Schoger nach einem Holz-Freistoß am gegnerischen Torhüter. Beim Nachschuss zielte Andreas Strahl zu hoch. TSG Schnaitheim: Karnisky, S. Peichl, Holz, T. Peichl, Bosch (80. Jentschke), Hörger (64. May), Strahl, Dick, Wegele (80, Schoger), Dandl (64. Hommel), Braig