Fußball TSG Schnaitheim vom Glück verlassen

Fußball / HZ

Trotz guter Chancen muss sich das Team im Heimspiel gegen die SF Lorch mit 0:2 geschlagen geben.

Eine eher unglückliche Niederlage musste die TSG Schnaitheim gegen die Sportfreunde Lorch hinnehmen. Trotz guter Torchancen der Hausherren nahmen die Gäste die Punkte mit.

Gleich in der ersten Minute kam Braig aussichtsreich in Schussposition, scheiterte aber am guten Gästetorhüter. Auch Wegeles Kopfball in der neunten Spielminute hätte die Führung für Schnaitheim bedeuten können.

Doch es kam anders. Beim ersten nennenswerten Angriff der Lorcher kam eine gute Flanke von rechts auf den freistehenden Torjäger Colletti, der sich nicht lange bitten ließ und per Direktabnahme das 0:1 erzielte. Schnaitheim antwortete mit guten Angriffen, doch weder Schoger (27.) noch Sven Peichl (43.) waren zwingend genug.

Nach der Pause drückten die Gastgeber erst recht auf die Tube. Aber auch hier: Chancenverwertung mangelhaft. Weder Braig mit seinem Versuch in der 47. Minute noch Schoger wenig später gelang der Ausgleich, der mittlerweile hochverdient gewesen wäre.

Rot auf der falschen Seite

Und es wurde noch schlimmer. Zuerst bewertete der Unparteiische eine kritische Szene im Lorcher Strafraum nicht wie der Schnaitheimer Block. Schoger wurde frei vor dem Torhüter von einem Verteidiger umgerissen, was normalerweise Elfmeter und eine rote Karte gegen Lorch bedeutet hätte. Stattdessen wanderte kurz darauf Sven Peichl nach einer Notbremse beim ersten ordentlichen Konter der Gäste vom Feld.

In Unterzahl wurde es für Schnaitheim nicht leichter. Torchancen konnten die dezimierten Schnaitheimer keine mehr generieren. Anders die Lorcher, die kurz vor Schluss noch auf 2:0erhöhten. TSG Schnaitheim: Karnisky, S. Peichl, Holz, T. Peichl (Jäger), Gösele (78. Jentschke), Strahl, Hörger, Hommel, Wegele, Braig, Schoger (65. Dick)