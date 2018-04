Schnaitheim TSG Schnaitheim chancenlos beim Tabellenführer

Schnaitheim / HZ

Die TSG verliert 0:7 in Waldhausen, am Samstag gab es ein 3:0 gegen Iggingen.

Sang- und klanglos ging die TSG Schnaitheim beim Tabellenführer Waldhausen mit 0:7 unter. Die Gastgeber waren den TSG-Kickern in allen Belangen um mindestens eine Klasse überlegen und siegten in der Höhe verdient. Das am Ende so einseitige Spiel begann ausgeglichen und sogar mit den besseren Chancen für Schnaitheim. Doch Schoger (5.), Holz (10.) und Wegele (19.) ließen die Chance zur frühen Führung verstreichen.

Ab der 24. Minute nahm das Schicksal jedoch seinen Lauf. Begünstigt durch einen Stellungsfehler kam Waldhausens Torgarant Kevin Mayer vor dem leeren TSG-Tor an den Ball und erzielte das 1:0.

Keine zwei Minuten später erhöhte der überragende Vedat Yel mit einem Sololauf auf 2:0 (25.). Wenig später hätte Fatih Yildiz erhöhen können, traf aber nur den Pfosten (29.). Im direkten Gegenzug die beste Chance der Schnaitheimer in Halbzeit eins durch Braig, der aber an Wille im SVW-Tor hängen blieb.

In der 36. Minute eroberte sich die Heimmannschaft den Ball am Strafraumrand der TSG und kombinierte schnell. Am Ende zog Yildiz unhaltbar ab und traf zum 3:0. Und kurz vor der Pause rettete Sven Peichl für seinen Torhüter auf der Linie gegen Yildiz, der zusammen mit Mayer, Yel und Armin Husic eine formidable Offensivreihe bildete, gegen die die Schnaitheimer kein Mittel fanden.

Im zweiten Durchgang konnten die Gäste den Spielstand 22 Minuten lang halten, wobei Husic und Mayer gute Chancen liegen ließen. Dann jedoch leistete Sebastian Holz sich im Strafraum ein Foul an Yel, was einen Strafstoß nach sich zog, den Tobias Daffner souverän im Tor unterbrachte – 4:0 (67.).

Und der Druck der Gastgeber ließ nicht mehr nach. Yel hatte zwei gute Szenen in der 72. und 74. Minute, ehe Husic sich rechts durchsetzte und in der Mitte Mayer mustergültig bediente, der nur noch den Fuß zum 5:0 hinhalten musste (77.). Damit fiel die TSG endgültig auseinander und Waldhausen erhöhte innerhalb von vier Minuten durch Treffer von Florian Horsch (79., Kopfball) und Husic (81., Solo) auf den 7:0-Endstand. TSG Schnaitheim: Karnisky, S. Peichl, Holz, T. Peichl (46. Zimmermann), Bosch (72. Jentschke), Hörger (46. Dandl), Strahl, Hommel, Wegele, Braig, Schoger (60. May)

Ungefährdeter Heimerfolg

Am Karsamstag lief es etwas besser für die TSG. Gegen den Aufsteiger Iggingen kam Schnaitheim wie schon im Hinspiel zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg, der allerdings auch deutlich höher hätte ausfallen können.

Die Schnaitheimer Treffer erzielten Sven Peichl (22., Kopfball) und Luis May (85.). Das 2:0 fiel durch ein Eigentor nach einem Eckstoß. TSG: Karnisky, Jentschke, Holz, Zimmermann, S. Peichl (52. Strahl), Hörger (52. Bosch), May, Dandl, Hommel (46. Schoger), Braig, Dick