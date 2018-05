Nattheim TSG Nattheim: Schützenfest bei Schlusslicht Aalen

Nattheim / HZ

Beim SSV Aalen gab es einen auch in dieser Höhe verdienten 9:0-Sieg.

Die TSG Nattheim wurde als Tabellenvierter der Bezirksliga ihrer Favoritenrolle beim Schlusslicht SSV Aalen vollauf gerecht und feierte einen 9:0-Kantersieg.

Es dauerte bis zur 14. Minute, ehe der Torreigen eröffnet wurde. Fischer wurde im Strafraum unsanft von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte Fabian Horsch gewohnt souverän zum 0:1. In der 24. Minute erzielte Schürle dann das 0:2 nach Vorlage von Fischer.

Weitere elf Minuten später schob erneut Schürle nach einem tollen Solo zum 0:3 ein. Kurz vor der Pause war dann auch Toptorjäger Brümmer an der Reihe – er markierte das 0:4. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

TSG macht weiter Druck

Wer nun dachte, die Gäste würden im zweiten Durchgang ein paar Gänge zurückschalten, der täuschte sich. In der 58. Minute umlief Fischer den Gästekeeper und schob zum 0:5 ein. Brümmer nutzte in der 60. Spielminute einen Fehler in der Aalener Viererkette und machte damit das halbe Dutzend voll.

Keine zwei Minuten später war Fabian Horsch nach einer Brümmer-Ecke per Kopf zur Stelle. Nattheim wechselte anschließend und nahm doch etwas das Tempo heraus, kurz vor dem Ende gelang aber nochmals ein Doppelschlag. Zuerst traf Fischer nach Vorarbeit von Lunz und Brümmer und anschließend erzielte Lankes mit einem wunderschönen Schuss aus 20 Metern in den Winkel das 0:9-Endergebnis.

Die TSG zeigte über die gesamten 90 Minuten eine konzentrierte und couragierte Leistung, weshalb das Ergebnis gegen schwache Gastgeber auch in der Höhe verdient war. TSG Nattheim: Schuh; Fabian Horsch, Burr, Max Horsch, Lankes, Blum (46. Lunz), Fischer, Prater, Frank (58. Baamann), Schürle (64. Meschke), Brümmer