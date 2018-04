TSG Nattheim TSG Nattheim: Brümmer verpasst das zweite Tor

Nattheim / HZ

Gegen den Tabellennachbarn SV Lauchheim reichte es nur für ein 1:1.

Im zweiten Topspiel des 25. Spieltags standen sich die TSG Nattheim und der SV Lauchheim gegenüber. Das Team um Trainer Klaus Beyerle/Thomas Lieb erwischte den besseren Start. In der fünften Spielminute eroberte sich Frank im Mittelfeld den Ball und spielte Brümmer in den Lauf. Dieser nahm den Ball optimal mit und legte auf den mitgelaufenen Baamann quer, der zum 1:0 einschieben konnte. Brümmer hatte noch zwei Gelegenheiten, ließ sie aber liegen. Von Lauchheim war in der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen.

Mitspieler nicht bedient

Direkt nach der Halbzeit hatte Brümmer das 2:0 auf dem Fuß (49.). Er eroberte sich den Ball und lief aus spitzem Winkel auf den Torhüter zu. Anstatt jedoch die mitgelaufenen Mitspieler zu bedienen, versuchte er sein Glück selbst und scheiterte am Gästekeeper. Im Gegenzug kam Lauchheim besser ins Spiel und hatte in der 63. Minute die Chance zum Ausgleich – Lutz scheiterte jedoch. Besser machte es Hanke in der 69. Minute, als er einen scharfen Ball von rechts außen per Direktabnahme im Gehäuse versenkte. Lauchheim war anschließend das spielbestimmende Team und wäre sogar in Führung gegangen, hätte Schuh nicht überragend pariert.

Gegen Ende der Partie gingen beide Mannschaften volles Risiko, da ein Punkt beide Teams nicht weiterbringt. Aufgrund der vielen englischen Wochen, so begründen es die Nattheimer, konnte kein Team den Führungstreffer erzielen. TSG Nattheim: Schuh, Max Horsch, Fabian Horsch, Burr, Lankes, Blum (82. Meschke), Fischer, Frank, Baamann (23. Neubrand, 73. Schunn), Schürle, Brümmer