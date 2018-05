Spitzenspiel TSG Nattheim stürzt mit 4:1 bisherigen Tabellenführer SV Waldhausen

Nattheim / HZ

Die TSG Nattheim dreht in der Bezirksliga gegen den SV Waldhausen die Partie und siegt verdient mit 4:1.

Durch ihren Heimsieg gegen den SV Waldhausen hat die TSG Nattheim das Meisterschaftsrennen spannender denn je gemacht und zugleich Schützenhilfe für den FV Sontheim geleistet, der aufgrund der besseren Tordifferenz neuer Spitzenreiter ist (siehe obenstehenden Artikel). Die Nattheimer wiederum haben noch theoretische Chancen auf den zweiten Tabellenplatz und damit die Aufstiegs-Relegation.

Dabei war Waldhausen in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ließ die Gastgeber durch ein extrem frühes und konsequentes Pressing nicht ins Spiel kommen. So nutzte Kevin Mayer in der 26. Minute einen Fehler in der Nattheimer Viererkette aus und brachte mit einem Flachschuss aus knapp zehn Metern die Gäste in Führung. Es war der 15. Saisontreffer des 27-Jährigen.

Nattheim hatte in der ersten Halbzeit zwei Gelegenheiten durch Patrick Brümmer, agierte aber ansonsten zu harmlos.

In der Folge bewies das Nattheimer Trainerteam Klaus Beyrle und Thomas Lieb ein glückliches Händchen. Durch den eingewechselten Jonas Lunz drehte sich das Spiel. In der 72. Minute flankte der 22-Jährige perfekt auf Franz Fischer, der wunderschön mit einem Volleyschuss zum 1:1 abschloss. Fünf Minuten später spielte Maximilian Frank den Ball Brümmer in den Lauf, der eiskalt den umjubelten Führungstreffer erzielte. Zugleich war es Brümmers 27. Saisontreffer, der damit weiterhin den zweiten Platz in der Torjägerliste hinter Sontheims Philipp Schmid (34) belegt.

Geschockte Waldhausener

Weitere fünf Minuten staubte Robin Schürle nach einem Freistoß von Brümmer zum 3:1 ab. Waldhausen war geschockt und musste nur zwei Minuten später sogar das 1:4 hinnehmen. Schürle konnte im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Horsch souverän zum 4:1-Endstand. Letztlich war dieser Heimsieg hochverdient, da Waldhausen nach dem Ausgleichstreffer wie ein Kartenhaus zusammenbrach.

Zwei Spieltage vor Saisonende belegt die TSG Nattheim weiterhin den dritten Tabellenplatz, hat aber bereits 57 Punkte geholt – bereits sieben mehr als in der Vorsaison. Am kommenden Sonntag, 3. Juni, ist die TSG beim abstiegsbedrohten VfL Iggingen (14.) zu Gast (15 Uhr). TSG Nattheim: Nannt, Max Horsch (62. Lunz), Burr, Blum, Fischer (88. Meschke), Brümmer, Frank, Michael Prater, Sascha Prater (34. Schürle), Lankes, Fabian Horsch