Nattheim TSG Nattheim erwartet Tabellenführer Waldhausen

Nattheim / Edgar Deibert

Bei der TSG Nattheim wechseln sich Matthias Nannt und Tobias Schuh alle zwei Spiele im Tor ab. Am morgigen Sonntag (15 Uhr) ist Tabellenführer SV Waldhausen zu Gast.

Natürlich richtet sich der Blick auf den Zweikampf im Meisterschaftsrennen zwischen dem SVWaldhausen und dem FV Sontheim. Drei Spieltage vor Saisonschluss trennen die beiden Teams nur drei Punkte. Doch auch die Bilanz der TSG Nattheim kann sich sehen lassen. Tabellendritter zu sein fühle sich richtig gut an, sagt Klaus Beyrle, der zusammen mit Thomas Lieb die TSG trainiert. Als Saisonziel ausgegeben waren 50Punkte, die am Ende der vergangenen Spielzeit standen. Aktuell haben die Nattheimer 54 Zähler geholt – sind aber noch nicht satt.

Maximal könnten nun noch neun Punkte dazukommen. Dafür müsste allerdings zuerst am morgigen Sonntag (15 Uhr) der Spitzenreiter aus Waldhausen geschlagen werden. „Vor der Runde hätte von uns wohl niemand gedacht, dass es ein Topspiel wird“, sagt Beyrle, betont aber: „Wir möchten zeigen, dass wir zurecht so weit oben stehen.“

Schützenhilfe für Sontheim?

Im Hinspiel ging die TSG im Dauerregen auf dem engen Waldhausener Kunstrasen durch Patrick Brümmer in Führung – und vergab Chancen zum 2:0. Kurz vor Schluss fiel dann der Ausgleich. Morgen könnte es eine ähnlich ausgeglichene Partie werden. Zudem bezeichnet Beyrle Spiele gegen Waldhausen als „Highlight“.

Platz zwei sei dabei nicht realistisch, sagt der 47-Jährige. Fünf Punkte Rückstand hat Nattheim auf den Tabellenzweiten Sontheim. „Da müsste schon vieles für uns optimal laufen“, so Beyrle.

Auf der anderen Seite hoffen die Sontheimer wiederum sicherlich auf Nattheimer Schützenhilfe. „Das interessiert uns zunächst gar nicht“, sagt Beyrle zu diesem Thema. „Wie konzentrieren uns auf uns. Aber natürlich, wir wollen gewinnen. Wenn es am Ende Sontheim helfen sollte, auch gut.“

Im Nattheimer Tor wird morgen dabei aller Voraussicht nach Matthias Nannt stehen. Tobias Schuh ist wiederum nächste Woche an der Reihe. In Nattheim gibt es nämlich eine besondere Situation was die Torhüterfrage angeht.

Während es in anderen Vereinen eine klare Nummer eins gibt, sieht das TSG-Trainerduo Beyrle/Lieb die beiden Keeper Nannt/Schuh auf einem Level. Daher sei vor einigen Wochen die Vereinbarung getroffen, dass es alle zwei Spiele einen Wechsel im Tor gibt, erklärt Beyrle. Auch die Abwehr habe in beide Torhüter „absolutes Vertrauen“, so Beyrle weiter. Zu Beginn der Saison war Nannt die Nummer eins, ehe Schuh ab dem 9.Spieltag übernahm. Dabei blieb es zunächst, da Nannt sich auch am Ende der Vorrunde verletzte. Nun seien aber beide Keeper wieder fit.

„Wir sind froh, dass wir zwei starke Torhüter haben“, betont Beyrle. Die Entscheidung, zwei Nummer-eins-Keeper zu haben habe sich bislang als die richtige herausgestellt. Beide wollten auch in der kommenden Saison wieder angreifen.

Glaube an den Titel

Auch beim FV Sontheim kam es im Lauf der Saison zu Wechseln im Tor, momentan hat Manuel Renner (18 Saisonspiele) die Nase vorn vor Matthias Grandel (8). Die große Stärke ist allerdings ist die Offensive, schließlich hat der FV bereits 87 Treffer erzielt. Bestwert der Liga (dahinter folgt Nattheim mit 72).

Im Hinblick auf das Restprogramm hat Erdal Kalin die Hoffnung noch nicht verloren, dass Sontheim den SV Waldhausen doch noch abfängt. „Ich hoffe, dass wir sie noch packen“, so der Sontheimer Trainer: „Wenn, dann an diesem Wochenende“, fügt Kalin vor dem Hintergrund an, dass Waldhausen morgen vor einem schweren Auswärtsspiel in Nattheim steht.

Allerdings sei es für den FVSontheim ebenso wichtig, dass er die „Hausaufgabe“ gegen den FVUnterkochen (7.) erledigt (morgen 15 Uhr). „Die haben wir wir einen ähnlich guten Lauf“, weiß Kalin. Sontheim ist seit 10Spielen (inklusive Pokal) ungeschlagen, Unterkochen seit 7 Ligaspielen.

Morgen spielen ebenfalls der VfLGerstetten gegen den VfL Iggingen, der SV Neresheim empfängt den SVEbnat und die TSG Schnaitheim tritt beim SSV Aalen an (alle 15 Uhr).

Pokalfinale an Fronleichnam

Am 31. Mai, Fronleichnam, bestreitet Sontheim in Ebnat um 16 Uhr das Finale des Bezirkspokals gegen die TSG Hofherrnweiler II (Kreisliga A 1). Sontheims Coach Erdal Kalin hofft, dass seine Spieler gedanklich nicht schon im Finale sind, sondern sich auf die Partie morgen gegen Unterkochen fokussieren. Die Doppelbelastung könne sich zudem auch positiv auf die Meisterschaft auswirken.