Fußball Tabellendritter Heubach II im Waldstadion

Frickenhofen / Hans Buchhofer

In der Kreisliga B2 Ostwürttemberg führt wie erwartet der zuletzt spielfreie SV Hussenhofen mit vier Siegen die Tabelle an. Der Spitzenreiter erwartet den FC Eschach, der bislang erst einmal auswärts auflief. Dabei gab es vor zwei Wochen ein 2:2-Unentschieden in Frickenhofen.

Der SV Lautern bezwang nach dem 5:1 gegen Schechingen II in einem vorgezogenen Spiel am Dienstag auch den TV Heuchlingen II mit 3:0 und rückte auf den zweiten Rang vor. Heubach II fiel auf Rang drei zurück. Der Rückstand auf Lautern beträgt aber nur zwei Zähler und auf Hussenhofen nur drei. Hinter Heubach und den TSF Gschwend rangiert der SV Göggingen, der beim punktgleichen VfL Iggingen antreten muss. Dabei geht es um den Anschluss nach oben.

Weniger gut lief es seither für den TSV Bartholomä, der derzeit die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Im Heimspiel gegen den TSV Leinzell soll aber der dritte Sieg gelingen.

Und auch der TSV Ruppertshofen, mit bislang einem Dreier in dieser Saison, spekuliert mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht FC Mögglingen II. Beide Teams haben in ihren bisherigen Spielen erst jeweils drei Tore erzielt.

Frickenhofen - Heubach II

Der TSV Heubach II fiel durch den Sieg von Lautern unter der Woche auf den dritten Rang zurück, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf Lautern. Die Heubacher gastieren im Waldstadion und sind als schwere Kost für den Gastgeber anzusehen. Der SV Frickenhofen wird sich gegenüber dem Spiel in Mögglingen – trotz des Sieges dort – steigern müssen, um etwas auf das Punktekonto holen zu können.

TSV Böbingen II - TSF Gschwend

Wesentlich einfacher haben es die TSF Gschwend beim Vorletzten TSV Böbingen II. Die Gschwender müssen aufpassen, dass sie ihren vierten Platz halten können, denn sieben Mannschaft haben gleich viele Punkte oder nur einen Punkt weniger. Sollten die Gschwender mit dem nötigen Ehrgeiz auflaufen, müssten drei Zähler drin sein.

Holt dann der SV Frickenhofen auch noch einen Punkt im Heimspiel gegen den TSV Heubach II, wären die Gschwender – dank dieser Schützenhilfe – schon Tabellendritter.