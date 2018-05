Kreis Heidenheim SV Eglingen-Demmingen möchte Saison zu Ende spielen

Kreis Heidenheim / Edgar Deibert

Der SV Eglingen-Demmingen möchte die Saison mit aller Macht zu Ende spielen. Danach ist vorerst Schluss. Gespräche über eine Kooperation mit einem anderen Verein laufen aber.

Schwund ist immer. Diese Regel trifft auf die unteren Fußballklassen genauso zu wie die „Naturgesetze“, dass die Spieler montags wieder arbeiten müssen oder dass ein Bild in der Zeitung eine Kiste Bier nach sich zieht. So kommt es vor, dass Mannschaften kurzfristig aufgrund von Partys ausgedünnt werden. Manchmal hat aber auch die Großtante Geburtstag oder der eine oder andere Kicker einfach keine Lust aufs Hobby.

Ein Kader einer Mannschaft in den unteren Klassen sollte also breit genug sein, um diverse Ausfälle kompensieren zu können. Doch besonders in der Kreisliga B 5 trifft das auf einige Teams nicht zu. So hat in dieser Saison bereits der VfL Gerstetten seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden müssen – aufgrund Spielermangels.

Ähnlich sieht es beim SV Eglingen-Demmingen aus. Dem Zusammenschluss der beiden Dischinger Teilorte (Eglingen hat etwa 600 Einwohner, Demmingen 400) fehlt schlicht der Unterbau für die erste Mannschaft, weil die Reserve früh in der Saison abgemeldet werden musste. Jugendmannschaften gibt es nicht. Zudem verließen nach der Vorsaison mit Trainer Karl-Heinz Pfeifer und seinen Söhnen Benjamin und Dennis (alle zum SV Bolheim) sowie Fabian Kraus (nun beim FC Lauingen) wichtige Stützen den Verein. Doch dabei sollte es nicht bleiben, gleich im ersten Saisonspiel verletzten sich zwei Spieler und fielen lange aus, erzählt Martin Bäurle, Vorsitzender des Gesamtvereins (beim SV gibt es auch noch eine Turnabteilung).

In der Tabelle der untersten Liga belegt der SV den vorletzten Platz und hat die meisten Gegentore kassiert (90). Allerdings ist der Verein nur noch einen Punkt vom intern ausgegeben Saisonziel entfernt: Am Ende sollen es 12 Zähler sein. Ob das erreicht wird, hängt auch davon ab, ob Eglingen-Demmingen die Spielzeit zu Ende bringen kann. Zweimal konnte die Mannschaft bereits nicht antreten, bei einem weiteren Mal folgt der Ausschluss vom Spielbetrieb. Noch zwei Partien hat der SV zu absolvieren.

Das Problem: In der Vergangenheit wurde alles dafür getan, damit die Reserve antreten kann. Dafür wurden auch Spieler aus dem Alten-Herren-Team mobilisiert. Nun trifft das auf die erste Mannschaft zu, deren Altersdurchschnitt am Karsamstag 36,5 Jahre betrug, erzählt Bäurle. Damit stellt der SV das wohl älteste Team im Kreis. „Im Prinzip sind wir eine Whatsapp-Mannschaft geworden“, so Bäurle. Über Nachrichten wird in der Regel jeder angefragt, der noch für den SV auflaufen könnte. Ein normaler Trainingsbetrieb sei fast nicht mehr möglich.

Bäurle selbst wollte ursprünglich auch nur im AH-Team spielen, wurde letztlich in die Reserve hochgezogen und war in dieser Saison prompt Teil der ersten Mannschaft. Mit 46 Jahren. Der älteste Spieler ist allerdings Michael Ruck. Vergangene Woche ist er zwar 49 geworden, hält aber noch – so gut es geht – die Defensive zusammen.

Als Bäurle im März sein Amt antrat, habe er noch Hoffnung gehabt, dass der SV Eglingen-Demmingen die Kurve kriegt, erzählt er. Zwischendurch kann der Verein auf drei Ungarn, die in der Region arbeiten, zurückgreifen. Allerdings fahren diese besonders an verlängerten Wochenenden nach Hause.

Wichtiger: Besonders die jüngeren Spieler konnten nicht sagen, wie es bei ihnen weitergeht. „Irgendwann mussten wir aber eine Entscheidung treffen“, sagt Bäurle. Und die sieht so aus: „Es geht bei uns tatsächlich nicht mehr weiter.“

Appell an die Spielerehre

Heißt: Für die kommende Saison wird der SV Eglingen-Demmingen keine Mannschaft mehr melden. Die laufende soll aber – egal wie – zu Ende gebracht werden. „Wir appellieren an die Ehre der Spieler und wollen uns nichts vorwerfen lassen“, sagt Vorsitzender Bäurle. Einen würdigen Abschluss soll es im letzten Saisonspiel vor heimischem Publikum gegen den SV Bissingen geben. Es wird zugleich das vorerst letzte Spiel als eigenständiger Verein sein.

Bezüglich der weiteren Zukunft gab es bereits erste Gespräche mit dem FC Härtsfeld, sagt Bäurle. Wie eine mögliche Kooperation aussehen könnte, müsse sich in weiterführenden Gesprächen herausstellen. Für die kommende Saison sei es aber noch zu früh.

Auch das Norweger Modell (siehe Infokasten) komme wohl nicht in Frage. Damit verabschiedet sich der SV Eglingen-Demmingen von der Fußball-Bühne. Vorerst.