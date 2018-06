Fleinheim Sportfreunde Fleinheim: Ein kleines Dorf sorgt für Furore

Fleinheim / Mathias Ostertag

Nun kommt als „Belohnung“ am kommenden Samstag der 1. FC Heidenheim.

Still und heimlich sind die Sportfreunde Fleinheim am letzten Spieltag der Kreisliga A 3 noch auf den fünften Tabellenplatz gerückt. Zum Ende der Saison gab es sogar noch einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den amtierenden Meister und Bezirksligaaufsteiger AC Milan Heidenheim – nicht der einzige Sieg gegen ein Team aus der vorderen Tabellenregion.

Den FV Burgberg kostete die 0:3-Auswärtsniederlage in Fleinheim am vorletzten Spieltag nicht nur die Tabellenspitze, sondern auch die Möglichkeit des direkten Aufstiegs in die Bezirksliga. Nur dem TV Steinheim gelang im März ein 2:0-Sieg gegen die Fleinheimer, ansonsten blieb die Weste des Teams aus dem Nattheimer Teilort in der Rückrunde weitgehend unbefleckt, die letzten sechs Saisonspiele wurden allesamt gewonnen. Entsprechend positiv deshalb auch der Blick zurück von Uli Baß: „Wir haben im Winter einfach gute Arbeit geleistet und damit die Grundlage gelegt für eine starke Rückrunde.“ Man sei vom Verletzungspech weitgehend verschont geblieben, der Kern des Teams bestehe aus etwa 18 Spielern, er habe oft die gleiche Mannschaft aufstellen können.

Obendrein hat Fleinheim neunmal in der abgelaufenen Runde zu null gespielt, die solide Abwehrleistung sei sicher ein weiterer Grund, warum man seit der Winterpause im Aufwind sei, so Baß. „Und: Wir haben endlich mal das Tor getroffen. Das war in den Vorjahren, als wir meistens um den Abstieg gespielt haben, eher nicht so.“

Zu Hause eine Macht

Gerade in Heimspielen sind die Sportfreunde Fleinheim seit jeher eine Macht. In der vergangenen Spielzeit hat das Team von Uli Baß zu Hause in 16 Spielen 37 Punkte (19 Zähler auswärts) geholt, nur vier weniger als die in der Tabelle davor platzierten AC Milan Heidenheim oder SC Hermaringen. „Es ist kein Geheimnis, dass unser Platz nicht der größte im Kreis ist. Gerade weil er etwas kleiner bemessen ist, tun sich viele Gegner schwer, ihr Spiel aufzuziehen“, so Baß.

Eine ähnlich erfolgreiche Saison wie die vergangene würde Uli Baß auch für die Spielzeit 2018/19 liebend gerne in Kauf nehmen. Wobei er, angesprochen auf einen möglichen Aufstieg in die Bezirksliga, sofort abwinkt. „Dass wir uns so konstant in der Kreisliga A halten können, ist ein großer Erfolg für ein kleines Dorf wie Fleinheim.“

Der Großteil der Spieler hat seine Wurzeln im Ort selbst oder stammt aus Nattheim, der älteste Akteur wird im August 36 Jahre alt, die beiden jüngsten sind 18 und 19. Eine eingespielte Mannschaft also. „Wir wollen schönen Fußball spielen und so schnell wie möglich wieder 40 Punkte erreichen. Dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun“, sagt Baß mit Blick auf die Mitte August startende neue Runde in der Kreisliga A 3.

Zunächst einmal steht für die Fleinheimer eine besondere Partie an: Am Samstag gastiert Zweitligist 1. FC Heidenheim mit dem kompletten Kader auf dem Sportplatz an der Turnhalle (weitere Infos im Extra-Beitrag). Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte der Fleinheimer Sportfreunde – ohne Frage. „Ich hoffe natürlich, dass die FCH-Spieler vom Training am Morgen etwas müde sind, damit wir am Nachmittag gut mithalten können“, schmunzelt Uli Baß. Der 56-Jährige kennt sich beim Gegner gut aus, war er doch vor seiner Rückkehr nach Fleinheim Co-Trainer der U 15 beziehungsweise U 16 des Zweitligisten. Zuvor hatte Baß die Fleinheimer bereits einmal 13 Jahre lang gecoacht.

Wiedersehen mit Tim Skarke

Aus dem aktuellen Heidenheimer Profikader ist sogar noch ein Akteur übrig geblieben, den Baß einst im Jugendbereich gecoacht hat: der aus Nattheim stammende Tim Skarke. Und fast wäre es sogar noch zu einem Wiedersehen mit zwei weiteren einstigen FCH-Jugendspielern gekommen. Ibrahim Hajtic und Dave Gnaase unterschrieben vor einigen Tagen jedoch einen Vertrag beim Drittligisten Würzburger Kickers.