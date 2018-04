Fußball Heute spannendes Rennen in der Fußball-Bezirksliga

Fußball / Von Thomas Jentscher

Drei Kreisvertreter haben noch Chancen auf den Relegationsplatz. Am Sonntag stehen mit Nattheim – Gerstetten und Sontheim – Schnaitheim zwei Kreisderbys auf dem Programm.

Der Saisonendspurt in der Bezirksliga Kocher/Rems verspricht noch viel Spannung – auch für die Kreisvertreter. Tabellenführer Waldhausen dürfte zwar enteilt sein, aber im Rennen um Rang zwei und damit die Aufstiegsspiele zur Landesliga sind mit Lauchheim (46 Punkte), Nattheim (43), Gerstetten (42), Sontheim (41 und ein Spiel weniger) sowie Ellwangen (41) noch fünf Vereine. Das Wochenende wird vielleicht schon zeigen, wer in der Verlosung bleibt.

Derby als Verfolgerduell

So läuft das Derby am Sonntag zwischen dem Dritten TSG Nattheim und dem Vierten VfL Gerstetten auch unter der Überschrift Verfolgerduell. Nattheims Trainer Klaus Beyrle hat mit seiner Mannschaft zumindest die Relegation im Visier und würde die Herausforderung auch annehmen. „Wir sind jetzt dran, also wollen wir es auch versuchen“, sagt der Trainer der in der Rückrunde noch ungeschlagenen TSG (zuletzt fünf Siege und drei Unentschieden).

Viele Ausfälle bei Nattheim

Allerdings beklagen die Nattheimer zahlreiche Verletzte, für morgen drohen sogar sieben, acht Ausfälle, darunter auch Stammspieler. „Wir wollen aber nicht jammern, das trifft andere Vereine auch so“, sagt Beyrle. Für ihn wird es entscheidend sein, ob sein Team die starke Offensive der Gerstetter in den Griff bekommt, insgesamt erwartet er ein Spiel auf Augenhöhe.

VfL-Coach Ralf Polzer sieht dagegen Nattheim klar in der Favoritenrolle. „Für sie spricht der Heimvorteil, außerdem fehlt bei uns mit Marcel Kässmeyer eine wichtige Stütze.“

Kässmeyer weiter gesperrt

Der Stürmer ist nach seiner roten Karte aus dem Spiel gegen Lauchheim noch gesperrt. Ansonsten muss Polzer nur auf den Langzeitverletzten Kevin Damrose verzichten und hat durchaus einen Plan, wie man doch die Punkte von der Nattheimer Halde mit nach Hause nehmen könnte. „Es wird darauf ankommen wie wir mit Patrick Brümmer zurecht kommen und wie wir die Konter der Nattheimer unterbinden können“, sagt der Gerstetter Trainer und warnt zudem vor Freistoß-Spezialist Franz Fischer. „Wir müssen Standards gegen uns möglichst vermeiden.“

Der VfL hat mit zuletzt sechs Siegen und einem Remis sogar noch eine bessere Bilanz und dieser Trend macht Mut – auch auf der Alb würde man die Herausforderung der Aufstiegsspiele zur Landesliga annehmen. Schon am Mittwoch erwartet Gerstetten zum nächsten Verfolgerduell den Kreisrivalen aus Sontheim.

Spektakuläres Hinspiel

Das Hinspiel endete übrigens mit einem spektakulären 4:4, bei dem Gerstetten, dreimal einen Rückstand aufholte, dann kurz vor Schluss führte und in der 90. Minute doch noch den Ausgleich kassierte. Morgen nützt ein Unentschieden aber eigentlich keinem dem beiden Teams.

Derby aus in Sontheim

Im zweiten Derby des Wochenendes hat der FV Sontheim die TSG Schnaitheim zu Gast – die Mannschaften hatten in der Hinrunde das Heimrecht getauscht. Für die Schnaitheimer dürfte die Saison gelaufen sein, die zuletzt ebenfalls mit einer guten Serie aufwartenden Sontheimer können dagegen – bei noch einem weiteren Nachholspiel in der Hinterhand – durchaus darauf hoffen, wie im vergangenen Jahr Aufstiegsspiele zu bestreiten. Voraussetzung ist, dass gegen die TSG eine Revanche für die 2:3-Hinrundenniederlage gelingt.

Neresheim beim Tabellenführer

Der SV Neresheim hat sich zuletzt etwas nach oben gearbeitet, steht trotz der unglücklichen Niederlage unter der Woche in Nattheim noch knapp über der Abstiegszone. Nun wartet mit einem Auswärtsspiel in Waldhausen die denkbar schwerste Aufgabe in dieser Liga. Allerdings: So ganz unverwundbar erschien der Spitzenreiter in letzter Zeit auch nicht und der SV ist nicht völlig chancenlos.

Info Alle Spiele werden am gigen Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.