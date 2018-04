Bezirksliga Sontheim siegt 2:0 gegen Waldhausen

Sontheim/Brenz / Wolfgang Gentner

Der FV Sontheim gewinnt das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga mit 2:0 gegen Waldhausen.

Der FV Sontheim marschiert nach dem 2:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Waldhausen immer mehr Richtung Tabellenspitze. Vor 400 Zuschauern zeigten die Gastgeber besonders in der ersten Hälfte eine sehr ansprechende Leistung.

Bereits in der 3. Minute steuerte Sontheims Torjäger Philipp Schmid nach dem Ausrutscher von Waldhausens Leon Weber alleine auf das Tor zu, doch sein Schuss ging knapp vorbei. Die Hausherren gingen weiterhin sehr früh drauf und ließen so den technisch starken Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen.

27. Saisontreffer für Schmid

In der 10. Minute landete die erste Sontheimer Ecke von Jorgo Kentiridis bei Christoph Renner, der scharf in die Mitte passte und der völlig freistehende Schmid schloss aus kurzer Entfernung zur 1:0-Führung ab. Dies spielte dem FV natürlich in die Karten und wenn auch ihr Leistungsträger Marcus Mattick bereits nach einer Viertelstunde verletzt vom Platz musste, blieben sie weiterhin äußerst zweikampfstark und diszipliniert.

So kam es erst in der 22. Minute zum ersten gefährlichen Angriff des Spitzenreiters, doch der Schuss von Vedat Yel war kein Problem für Sontheims Keeper Manuel Renner. Die Gäste deuteten nun in Ansätzen auch ihre Stärken an, doch die Defensive der Gastgeber stand sehr gut und ließ im Strafraum überhaupt nichts zu.

Pfostentreffer auf beiden Seiten

Stattdessen hatten sie noch mehrmals die Chance zu erhöhen und hier stand gleich dreimal Daniel Gentner im Mittelpunkt. Erst hob er im Strafraum nach einem leichten Kontakt zu spektakulär ab und die Pfeife des Unparteiischen blieb zurecht stumm. Danach hatte er nach schöner Vorarbeit von Renner freie Bahn, zielte jedoch genau in die Mitte und nur kurz später scheiterte er mit seinem Schuss am Pfosten. In der 45. Minute überschlugen sich dann noch die Ereignisse, als erst Sontheims Renner mit seinem Kopfball am Pfosten scheiterte und im direkten Gegenzug der auffällige Yel toll für Fatih Yildiz auflegte und dessen Schuss ebenfalls an den Pfosten krachte.

Nach dem Wechsel ging es gleich in diesem Stil weiter, denn ein Schuss von Schmid wurde von Waldhausens Keeper Dennis Wille gemeistert und als Yel im Sechzehner zu Fall kam, forderten die zahlreichen Anhänger der Gäste vehement Elfmeter, aber auch hier entschied der Schiedsrichter auf weiterspielen.

In der 51. Minute ging der FV Sontheim dann mit 2:0 in Führung, als Kentiridis die Flanke schön nach innen zog und Renner aus sieben Metern per Kopfballaufsetzer erfolgreich war. Der Tabellenführer gab sich jedoch noch lange nicht geschlagen und wiederum Yel scheiterte mit seinem Schrägschuss in der 56. Minute nur knapp. Auch Jens Prim stand nur kurz darauf vor dem Anschlusstreffer, doch mit vereinten Kräften konnten die Sontheimer den Angreifer des SV im letzten Moment stoppen.

Gäste hadern mit dem Schiri

Überhaupt war es eine tolle Mannschaftsleistung der Hausherren, bei der wirklich jeder Spieler beteiligt war und weiterhin gab es nur wenige brenzlige Situationen zu überstehen. Das Spiel wurde nun auch immer hektischer, so gab es in der 63. Minute gab es nach einem harten Einsteigen von Jonathan Mack eine Rudelbildung und die Gäste schossen sich vollends auf den Schiedsrichter ein. Der FV dagegen blieb ganz cool und wartete auf seine Konterchancen, die dann auch kamen, doch sowohl Kentiridis als auch Rene Färber und Schmid vergaben die endgültige Entscheidung. Die Angriffsbemühungen der Gäste verpufften stattdessen ein ums andere mal und in der Nachspielzeit gab es dann die erste klare Fehlentscheidung, als SV-Stürmer Kevin Mayer kurz vor dem Strafraum eindeutig gefoult wurde, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen und beendete danach sofort die Partie.

Nach dem Schlusspfiff wollte sich der aufgebrachte Gäste-Trainer Jens Rohsgoderer erst überhaupt nicht zum Spiel äußern, doch dann fand er dennoch einige Worte: „Es war klar, dass es ein emotionales Spiel werden würde, darauf waren wir eingestellt. Das frühe Sontheimer Führungstor hat unseren Plan natürlich durchkreuzt. Zur Schiedsrichterleistung möchte ich gar nichts sagen, denn sonst wird es teuer für mich werden.“

Sontheims Trainer Erdal Kalin zeigte sich in seiner Bilanz äußerst zufrieden mit seinem Team: „Die erste Hälfte haben wir sehr gut gespielt und hätten auch durchaus höher führen können. Wir haben danach weiterhin gut verteidigt und sehr wenig zugelassen. Meine Mannschaft ist derzeit gut drauf und dies wollen wir auch in den kommenden Partien weiterführen. Jedes Spiel wird schwer werden, doch wir werden alles tun, um am Ende soweit vorne wie nur möglich zu stehen.“ FV Sontheim: Renner – Gauß, Kropp (82. Hörger), Kastler, Färber – Gentner, Mack, Mattik (15. Gansloser, 65. Goldau), Renner, Kentiridis (87. Horsch), Schmid