Sontheim Sontheim - Schnaitheim: Chance um Chance zum Sieg

Sontheim / Markus Benz

Der FV Sontheim gewinnt ein ereignisreiches Spiel gegen die TSG Schnaitheim mit 3:2 und wahrt damit seine Chancen auf die Vizemeisterschaft.

Der FV Sontheim entschied das Kreisderby gegen die TSG Schnaitheim vor 270 Zuschauern für sich und verkürzte somit weiter den Abstand auf den Relegationsplatz.

Die Gäste der TSG ließen in der sechsten Minute die Möglichkeit zur frühen Führung ungenutzt, als Schoger freistehend aus fünf Metern über das Tor schoss. Doch dafür war es in der 13. Minute soweit: Nachdem Hörger Braig bediente hatte, konnte dieser von der Mittellinie völlig ungehindert starten und problemlos zum 0:1 einschießen.

In der 19. Minute bot sich Sontheim gleich zweimal die Möglichkeit, auszugleichen. Auf Vorarbeit von Kenteridis scheiterte Schmid zunächst am reaktionsschnellen Torhüter Karnisky und auch bei Matticks Nachschuss war Schnaitheims Schlussmann erneut zur Stelle und verhinderte den Ausgleichstreffer.

Schmid trifft zum Ausgleich

In der 36. Minute überlief Sontheims Torjäger Schmid nach einem weiten Ball von Mack die Gästeabwehr und traf mit einem platzierten Schuss aus zwölf Metern zum 1:1. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff setzte Dick noch den Ball aus guter Position über das Sontheimer Gehäuse.

Furios startete der FV Sontheim in den zweiten Spielabschnitt. Einen Pass von Mack weit aus der eigenen Hälfte erlief sich Schmid gegen die zu weit aufgerückte Gästeabwehr und verwandelte abgeklärt zum 2:1. Anschließend versäumten es die Gastgeber, den dritten Treffer nachzulegen, als Christoph Renner gleich zweimal, in der 58. und 64. Spielminute, im letzten Moment noch am Abschluss entscheidend gehindert wird.

Heftig umstritten war der Ausgleich der Gäste in der 66. Spielminute. Im Anschluss an einen Eckball hatte FV-Torhüter Manuel Renner den Ball eigentlich schon sicher, wurde von Schoger aber bedrängt und plötzlich lag der Ball zum 2:2 im Sontheimer Netz.

Ausgleichstreffer war umstritten

In der 74. Minute verpasste es Schnaitheim erneut, in Führung zu gehen. Nachdem Manuel Renner zunächst einen gefährlichen Kopfball von Gösele parieren konnte, musste sich Kropp mächtig ins Zeug legen, um unmittelbar vor der eigenen Torlinie gegen den einschussbereiten Schoger noch klären zu können.

Die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber fiel in der 81. Minute: Nachdem Mattick im Schnaitheimer Strafraum zu Fall kam, war Gentner mit dem sicher verwandelten Strafstoß zum 3:2-Endstand erfolgreich. In der Schlussminute war noch einmal Gästetorhüter Karnisky gefordert – einen Flachschuss von Horsch konnte er geradeso um den Torpfosten lenken.

Mit diesem Sieg schoben sic die Sontheimer auf den dritten Platz vor, haben nur noch drei Zähler weniger als Lauchheim und ein Spiel weniger ausgetragen. FV Sontheim: M.Renner, Gauß, Kropp, R. Färber, Hörger (90. Gansloser), Mack, Gentner, Mattick (89. Nusser), Schmid (88. Goldau), Kentiridis (82. Horsch), C. Renner. TSG Schnaitheim: Karnisky, Strahl (58. Hommel), Hörger, Holz, Dick, Wegele, Braig (65. Gösele), S. Peichl (65. Jentschke), Bosch, Schoger, T. Peichl