Fußball Sontheim - Nattheim: Wie viele Tore werden es diesmal?

Nattheim / Edgar Deibert

Wenn Sontheim und Nattheim aufeinander treffen, sind Tore vorprogrammiert. In den letzten 14 Partien fielen im Schnitt viereinhalb Treffer. Ob's am Sonntag so weiter geht?

Fertig machen zum Jubeln: Wenn sich die beiden Teams des FV Sontheim und der TSG Nattheim duellieren, fallen Tore fast wie am Fließband. In den letzten 14 Begegnungen waren es 63 Treffer, was im Schnitt viereinhalb Tore pro Partie bedeutet. Nur einmal gab es in dieser Zeit ein mageres 0:0, in der Rückrunde der Saison 2007/08.

Im Hinspiel der laufenden Saison setzten sich die Sontheimer mit 3:1 durch, auch am Sonntag werden aller Voraussicht nach einige Treffer fallen. Und dies auf einem wohl schwer zu bespielbaren Rasen in Sontheim (15 Uhr). Denn wie es aussieht, kann die Begegnung ausgetragen werden. „Die Bedingungen werden ähnlich sein wie in der Partie gegen Lorch vor zwei Wochen“, sagt Erdal Kalin. „Doch auch da sind sechs Tore gefallen“, schiebt der Sontheimer Trainer im Hinblick auf den 4:2-Heimsieg seines Teams nach.

Lieber ein 5:4 als ein 1:0

Mit Sontheim und Nattheim treffen auch in dieser Saison zwei der offensivstärksten Mannschaften aufeinander. Die Gastgeber haben in bislang 15 Spielen schon 50 Tore erzielt, Topwert der Liga. Dahinter folgt Spitzenreiter Waldhausen (47 in 18 Partien) und eben Nattheim (39 in 15 Spielen, Lorch hat auch 39, aber 16 Spiele absolviert).

„Uns ist ein 5:4 lieber als ein 1:0“, umschreibt Klaus Beyrle, der zusammen mit Thomas Lieb die TSG Nattheim betreut, die Einstellung der Gäste. „Ich denke, dass beide Mannschaften ihre Stärke im Spiel nach vorne haben. Und beide haben ähnliche Spielercharaktere, die eher offensiv ausgerichtet sind“, so der 47-Jährige. Und beide Mannschaften haben Top-Angreifer in ihren Reihen. Sontheims Philipp Schmid führt die Torjägerliste an (16), sein Mitspieler Daniel Gentner folgt zusammen mit Lorchs Spielertrainer Gioacchino Coletti (15) knapp dahinter. Auf Platz vier reiht sich Nattheims Patrick Brümmer (14) ein, Franz Fischer kommt auf 9.

„Unser Spiel ist relativ offensiv ausgelegt, daher haben wir auch viele Torchancen. Das kommt natürlich auch mir entgegen“, sagt FV-Stürmer Philipp Schmid. Allerdings streicht der 23-Jährige auch das schnelle Sontheimer Umschaltspiel heraus.

Dabei sei es oft so, dass sich Mannschaften gegen Sontheim zunächst hinten reinstellen, so Schmid. Am Sonntag erwartet er allerdings, dass Nattheim ebenfalls das Spiel machen will. „Natürlich birgt das auch ein gewisses Risiko. Daher müssen wir auch in der Defensive extrem aufpassen. Allerdings wird sicher das ein oder andere Tor fallen“, so der Sontheimer Stürmer.

Auch Schmids Trainer legt den Fokus auf das Defensivverhalten. Hier gelte es stabil zu stehen, so Kalin. Schließlich möchten die Sontheimer die Gäste in der Tabelle weiter hinter sich lassen. Beide Teams trennen nämlich nur zwei Punkte, Sontheim ist Vierter, Nattheim Fünfter.

Es ist also nicht nur ein Verfolgerduell, in dieser Partie geht es auch ein Stück weit darum, wer die Nummer eins im Landkreis Heidenheim ist (den FCH ausgenommen). „Das hat man sicherlich im Hinterkopf. Allerdings wäre das auch nur eine Momentaufnahme“, so Nattheims Coach Beyrle.