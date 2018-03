Kreis Heidenheim / hz

Ein verspäteter Wintergruß in Form ordentlicher Schneefälle in der Nacht zum Sonntag machte mal wieder einen dick Strich durchs Fußballprogramm im Bezirk Kocher/Rems.

In der Bezirksliga war von den Vereinen des Kreises nur die TSG Schnaitheim, die ihr Heimspiel gegen Heubach bereits am Samstag austrug, im Einsatz.

Am Sonntag gab es dann lediglich noch das Spiel zwischen dem SV Waldhausen und der SG Kirchheim/Trochtelfingen. Wie in Nattheim (Foto), wo das Derby gegen Neresheim dem Schnee zum Opfer fiel, ruhte auch in Gerstetten (gegen Sontheim) der Ball.

Sowohl in der Kreisliga A/3 als auch in der Kreisliga B/5 mussten sämtliche Partien abgesagt werden.