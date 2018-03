Gertstetten Sauerei: Wildschweine kontern Rasenpfleger aus

Gertstetten / Edgar Deibert

Beim VfL Gerstetten waren Wildschweine unterwegs. Der Spielbetrieb am Wochenende: fraglich.

Auch ohne so eine Sauerei hinterlassen die meisten Rasenplätze im Landkreis Heidenheim in diesen Tagen keinen guten Eindruck. Auf feuchtem und tiefem „Geläuf“ wird um jeden Ball gekämpft und um die Wette gegrätscht.

Doch Fußball-Bezirksligist VfL Gerstetten hat darüber hinaus unliebsamen Besuch bekommen. Am vergangenen Freitag haben sich Wildschweine auf dem Hauptplatz an der Altheimer Steige verewigt. Auf einer Fläche von 30x40 Metern, wie VfL-Trainer Ralf Polzer schätzt.

Nun ist der Verein dabei, die aufgerissenen Löcher zu stopfen. „Das ist zwar schwierig, wir werden aber alles versuchen“, so Polzer weiter. Das Problem: Am kommenden Samstag empfängt der VfL Gerstetten in der Bezirksliga den SV Ebnat (15.30 Uhr). Die Zeit drängt also.

Es ist fast schon undenkbar, dass die Partie verschoben wird. Denn der VfL hat schon drei Nachholspiele zu bestreiten, somit kommen auf die Mannschaft bereits „englische Wochen“ zu. Bei Amateurfußballern geht so etwas an die Substanz.

Dabei hat der VfL Gerstetten bereits im vergangenen Jahr laut Polzer Besuch von Wildschweinen erhalten. Damals hatten diese allerdings nur einen Teil des Trainingsplatzes als Spielwiese genutzt. Dieses Mal ist der Schaden ungleich höher. Auch wenn die Gerstetter eher Glück gehabt haben.

Deutschlandweit gibt es Meldungen, dass Wildschweine ganze Fußballplätze umgepflügt haben. Nach Begutachtung des Fotos bestätigt auch Michael Warias, Leiter des Forstreviers Gerstetten, die Annahme, dass es sich um Wildschweine handelt. Die Lage des Sportgeländes des VfLGerstetten, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gemeindewald Greuthau liegt, stützt die These.

Warias vermutet, dass die Wildschweine auf der Suche nach Nahrung, wie etwa Insektenlarven oder Buchecker, den Rasen teilweise umgegraben haben. Und es sei „gut möglich“, dass sie wiederkämen. Auf so ein Rückspiel kann der VfL aber sicher verzichten...